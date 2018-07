Madonna insulta a sus fans en un concierto

Madonna ha insultado y provocado a sus fans enfurecidos. " Si vosotros sois unos divos cabrones y queréis seguir protestando por ello, no vengáis a mi concierto ", dijo la estrella del pop. Todo ha sucedido durante su concierto en Manchester . Madonna tardó casi una hora en aparecer sobre el escenario para dar explicaciones por problemas con las videoproyecciones, y sus 'divas enfurecidas' montaron en cólera.

50 minutos de retraso para empezar su concierto de Manchester tuvieron la culpa de que los fans se echaran encima de Madonna como perras, tal y como los llamó la estrella del pop. "Quiero daros las gracias por esperar. No me gusta llegar tarde, por cierto, y todos vosotros 'perras' que seguís quejándoos por ello, cerrad la boca. No estoy ahí detrás comiendo chocolate, limándome las uñas o poniéndome extensiones", bramó Madonna ante las protestas.

Tras estas palabras, Madonna continúo su discurso, explicando el motivo del retraso: "El vídeo se ha roto. No teníamos vídeo y teníamos que esperar hasta que pudiéramos reiniciarlo. No soy una diva egoísta, si vosotras perras divas queréis seguir protestando por ello, no vengáis a mi espectáculo". Y comenzó el espectáculo.

Según el diario Manchester Evening News, el retraso provocó que Madonna no interpretara tres de las canciones de su repertorio, lo que causó más enfado en sus seguidores. La estrella quiso dejar claro que la decisión de acortar el concierto no fue suya y lo hizo por medio de su cuenta de Instagram: "Fue decisión de los organizadores terminar antes. Yo siempre quiero terminar mi espectáculo. Y ese fue el motivo por el que no interpreté las tres últimas. Y lo siento por eso... Así es la vida."