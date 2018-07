New Order, Fatboy Slim o John Grant, entre los primeros confirmados de Sónar 2016

16, 17 Y 18 DE JUNIO DE 2016

Entre las más de 150 actuaciones que recogerá la 23 edición de Sónar, se han desvelado los primeros artistas que compondrán el cartel: los legendarios New Order, el pop sintético de John Grant y el espectacular show de Fatbloy Slim se unen a dos estrenos en Europa: el nuevo show político de ANOHNI, pseudónimo de Anthony and The Johnsons junto a los productores Oneohtrix Point Never y Hudson Mohawke; y Become Ocean, obra cumbre del compositor John Luther Adams interpretada por la OBC.