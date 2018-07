Doctor Music, 30 años en la carretera

El día 12 de febrero de 1982, un concierto del grupo madrileño Obús y de los franceses Starshooter en el Palau Blaugrana II de Barcelona inauguraba la historia de esta promotora que, con el tiempo, cambiaría radicalmente el, por aquel entonces, desolado panorama musical de nuestro país. Tiempos aquellos en que, en nuestro país, estábamos comenzando una tardía revolución cultural, tras una larga época de autarquía y aislamiento que nos había borrado de la hoja de ruta de todos los grandes artistas internacionales durante décadas.

Neo Sala, fundador de Doctor Music, natural de Tremp, y estudiante de Ciencias Exactas en la Universidad de Barcelona, ha sido uno de los principales protagonistas para que, al fin, España ingresara en el club de las grandes giras y de los conciertos de las superestrellas de la música pop-rock. El gran espaldarazo lo recibió de Tina Turner, quién en 1987 ya confió en este joven emprendedor, y su también joven equipo, la organización de su primera gran gira española. El éxito obtenido abrió las puertas del circuito musical internacional a Doctor Music y Neo Sala. Muy pronto, al año siguiente, Michael Jackson y Whitney Houston siguieron la estela de Tina Turner, con idéntico éxito. Y ya en el año olímpico de 1992, Dire Straits estableció un récord de entradas vendidas –medio millón- que ningún otro artista internacional ha sido capaz de igualar hasta el momento.

Hoy por hoy, quizá sería más sencillo enumerar qué artistas no han trabajado con Doctor Music, que elaborar una lista de los nombre que sí han confiado en esta promotora que a lo largo de sus 30 años de existencia ha organizado más de 2.000 conciertos. Bruce Springsteen, U2, Paul McCartney, Leonard Cohen, Pink Floyd, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, R.E.M., Eminem, Kings of Leon, Radiohead, Justin Bieber, Britney Spears, Beyoncé y The Black Eyed Peas, por citar sólo unos cuantos, han sido y siguen siendo estrellas de la casa.

La historia de la música en nuestro país no estaría completa sin citar los mayores festivales jamás organizados aquí. Las cuatro ediciones del Doctor Music Festival, un concepto pionero que Neo Sala introdujo en nuestro territorio, son hitos fundamentales en la historia de nuestra cultura pop. En la memoria de muchos perdura, más de quince años después, un cartel como el del Doctor Music Festival: David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Iggy Pop, Rage Against The Machine, Blur, Pulp, Suede, Beastie Boys, Patti Smith, Steve Winwood, Deep Purple, Alice Cooper, Bad Religion, David Byrne, Moby, Neneh Cherry, Pet Shop Boys, Muse, Beck, Placebo, Portishead, Underworld y Massive Attack son solamente algunos de los casi cuatrocientos artistas que pasaron por los diferentes escenarios del mítico festival también conocido popularmente como "La Vaca". Sólo una quinta edición del Doctor Music Festival sería capaz de igualar esto.

Doctor Music fue la primera empresa en volver a organizar conciertos en el Camp Nou y en el Santiago Bernabéu, recintos que durante más de 15 años se habían resistido a acoger conciertos. En 2005 bate otro récord nacional, al agotar todas las entradas para el concierto de U2 en el Camp Nou (82.000 entradas) en tan solo seis horas. En 2008, dos Camp Nous consecutivos agotados con Bruce Springsteen marcaron otro nuevo récord de máxima asistencia a un concierto de pago en nuestro país. Poco más tarde ese mismo año, Doctor Music ocuparía tres puestos en el top 10, incluyendo el Número 1, de la tabla de recaudaciones “Boxscore” de la prestigiosa revista Billboard. De este modo se convirtió en la primera promotora de nuestro país, y única hasta la fecha, que consigue encabezar la tabla de recaudaciones de conciertos de todo el mundo.

También en el 2008, se celebra el festival Doctor Loft 05:00, una nueva y original propuesta, sorprendente no solo en el formato (26 horas seguidas empezando a las 5 de la madrugada) sino también en la mezcla de conciertos de artistas tan consagrados como R.E.M., Iggy Pop o The Gossip con la escena clubbing más actual y sus mejores DJs a nivel mundial: Deep Dish, Jeff Mills o Felix Da Housecat entre muchos otros. Tan innovadora iniciativa fue el caldo de cultivo que dio lugar al nacimiento de DOCTORMUSIC.dj, el más reciente proyecto de la promotora, centrado en el management de Dj’s, así como de la promoción y distribución de su obra en todo el mundo y de la conceptualización de nuevos eventos de música electrónica. Para un chico de Tremp que inició su vida de promotor a los 14 años, vendiendo entradas a sus compañeros de pupitre para asistir a audiciones de discos de la banda inglesa Yes, no puede decirse que las cosas le hayan ido demasiado mal. Para todos los demás, los que disfrutamos de la música en directo y que hoy asistimos a los mejores conciertos de las grandes estrellas, como en cualquier otra ciudad europea, las cosas no pueden sonar mejor. Este 30 Aniversario de Doctor Music es una gran noticia para todos nosotros y para la cultura de este país.

Porque treinta años, no se cumplen todos los días.