The Rolling Stones darán un único concierto en el Estadio Santiago Bernabéu

Los rumores sobre la gira de The Rolling Stones empezaron a correr hace ya algunos días, y hoy ha llegado el momento de confirmar oficialmente su regreso a España. The Rolling Stones vuelven en 2014 con un único concierto en nuestro país como parte de su 14 ON FIRE tour, la fecha, el 25 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Aunque el aforo completo del recinto llega a las 80.000 personas, la promotora ha anunciado que se venderán 54.000 localidades.

Sus últimos shows a la venta en Europa siguen batiendo records, el Pinkpop Festival de Holanda agotaba todas las entradas en tan solo 30 minutos, y el Werchter Classic Festival de Bélgica lo hacía en apenas 1 hora. Berlín y Düsseldorf colgaban el cartel de sold out en tan solo 8 y 25 minutos respectivamente, y Roma lo hacía en 2 horas. En una semana sabremos qué pasa en España.

Las entradas se pondrán a la venta a partir de las 10h del miércoles 2 de Abril a través de www.doctormusic.com y www.ticketmaster.es, también en Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes, por teléfono en el 902 15 00 25 y demás puntos de venta de la red Ticketmaster. El precio de las entradas oscila entre los 85 y los 225 euros. También habrá disponibles entradas de Pista Premium a un precio de 199 euros (gastos de distribución no incluidos).

The Rolling Stones - 14 ON FIRE tour significa el regreso de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood a la carretera. Después de una impresionante gira por el Reino Unido y Estados Unidos el año pasado, ha llegado el momento de pasear su impresionante show por todo el mundo. La banda compartirá con generaciones de fans un show cargado de grandes éxitos de los Stones como Gimme Shelter, Paint It Black, Jumping Jack Flash, Tumbling Dice, It’s Only Rock ‘N’ Roll, además de sorprenderlos con algunas joyas que seguro no esperan. Durante los últimos 12 meses, The Rolling Stones han emocionado a sus seguidores con el lanzamiento de un documental rompedor, Crossfire Hurricane, su greatest hits GRRR!, y su aparición estelar como cabezas de cartel en el mayor festival del Reino Unido, Glastonbury; además de dos conciertos históricos en el Hyde Park de Londres para más de 120.000 personas, que podemos ver en el film Sweet Summer Sun – Hyde Park Live.

The Rolling Stones, los más grandes iconos del rock vuelven a Madrid y solo tendrás esta oportunidad para verlos en directo en nuestro país. España se suma hoy a los shows ya confirmados en Europa. The Rolling Stones estarán de gira por Europa en mayo, junio y julio de 2014.