Del consejo de Adam Sandler al vestido de Jonathan Anderson: todos los detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Han pasado ya cuatro días desde que Taylor Swift y Travis Kelce pasaron por el altar en Madison Square Garden, pero la apodada como “boda real estadounidense” sigue dando qué hablar. Según pasan las horas, y mientras miles de fans esperan a que la pareja se pronuncie en redes sociales, algunos de los invitados han desvelado nuevos detalles sobre la ceremonia.

Es el caso de Andy Reid, entrenador del Kansas City Chiefs, que ayer reveló a la CNN el consejo que le dio Adam Sandler, maestro de ceremonias y amigo íntimo de Kelce, al novio. “Bésala cada vez que tengas la oportunidad. Si te vas a dormir como si te vas al trabajo. Cuando sea, ve y bésala”, advirtió el actor, que según Reid “hizo un trabajo excelente. Consiguió aportar un poco de humor y un poco de sensibilidad a lo que estaba pasando. Había mucha gente de mundos muy distintos, y él logró unirlos a todos”.

Gracias a otro invitado sabemos qué se dijeron los novios durante los votos, que duraron 20 minutos cada uno. “Taylor habló sobre cómo Travis era el chico del instituto que, a pesar de ser la estrella del equipo, se sentaba con los chicos menos populares que sufrían bullying en la hora de comer" y confesó que "desearía haber conocido a alguien como él cuando iba al instituto”, recoge People. Kelce, por su parte, prometió “protegerla para siempre”.

Jonathan Anderson, director creativo de Christian Dior y diseñador del vestido de novia de Taylor Swift ha confesado a WWD que fue “una alegría trabajar con ella“ y que se han convertido en “muy buenos amigos”. “Es algo muy emotivo organizar la boda de una persona”, añadió el diseñador que acaba de estrenar una colección inspirada en los vestidos de novia en la Semana de la Alta Cultura de la Moda en París.

En las últimas horas también hemos podido conocer cómo fueron las invitaciones de la boda Ashish Ferguson, hermano del antiguo chef personal de Kelce, Kumar Ferguson, publicó en su Instagram una foto de la invitación en la que se puede ver una marca de agua personalizada con el nombre del invitado para evitar filtraciones. A pesar de que Ferguson eliminó la historia de su perfil, la imagen ya circula por todas las redes sociales.