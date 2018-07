4, el cuarto disco de Beyoncé, se presenta con Run the world (girls) y saldrá a la venta el 28 de junio

El disco se grabó durante más de un año, entre la primavera de 2010 y la primavera de 2011, mientras Beyoncé permanecía alejada de la escena, dedicada a lo que ella define como "cosas sencillas", entre ellas escuchar música con la que verdaderamente disfruta. Su visión musical se refleja en el nuevo álbum.

El título no sólo significa que es su cuarto álbum en solitario y el día de su nacimiento, sino también un regalo personal a sus fans. Durante más de un año, sus admiradores en todo el mundo utilizaron las redes sociales para convencer a Beyoncé de que el título debía contener este número especial. El esperado vídeo del primer single del álbum, Run The World (Girls), se estrenó anoche en el programa American Idol y lo hemos publicado esta mañana en EuropaFM.com



Filmado en Los Angeles y en el desierto de Mojave durante tres días del pasado mes de abril, el director Francis Lawrence ha utilizado más de 200 bailarinas y animales exóticos, mientras Beyoncé aparece como líder de un impresionante ejército de mujeres.

Escucha Till the end of the time de Beyoncé:

Escucha Best thing I never had de Beyoncé:

TRACKLIST:

1+1

I Care

I Miss You

Best Thing I Never Had

Party (ft Andre 3000)

Rather Die Young

Start Over

Love On Top

Countdown

End Of Time

I Was Here

Run The World (Girls)