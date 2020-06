Se conocen por una app, y en su tercera cita en Costa Rica se quedan atrapados dos meses y medio

Hacer locuras al principio de una relación es algo que nos gusta a la mayoría. Matt Robertson y Khani Le se conocieron a través de una app de citas y tras quedar en dos ocasiones en Nueva York, ciudad donde residen, decidieron hacer una escapada a Costa Rica para su tercera cita.

Y lo que iban a ser 5 días disfrutando del sol y las playas costarricenses se ha convertido en "la tercera cita más larga del mundo", ya que continúan atrapados en Costa Rica debido a la pandemia mundial del coronavirus.

La pareja viajó al país el 17 de marzo y durante unos días disfrutaron de sus vacaciones en Costa Rica, pero de repente todo cambió por completo. El país cerró sus fronteras y los hoteles empezaron a cerrar, por lo que los dos jóvenes se habían quedado atrapados en Costa Rica sin lugar donde dormir.

Fue en ese momento cuando empezó su aventura para buscarse la vida allí, algo que ha ido relatando Robertson a través de sus redes sociales.

Por suerte, el pasar tanto tiempo juntos ha hecho que la relación se haya consolidado y lo que empezó siendo unas vacaciones con un ligue se ha convertido en una bonita historia de amor.

"Día 67 en Costa Rica 🤯 Como todo el mundo me ha estado preguntando con quién he estado en cuarentena en Costa Rica todo este tiempo ... Os presento a Khani. Normalmente no comparto cosas como esta, pero estos no son tiempos normales. He tenido suerte de quedarme atrapado con alguien como ella. ¡Esperamos volver pronto a los Estados Unidos!", escribía Matt hace una semana.

Y parece que tras dos meses y medio de aventura, Matt y Khani van a volver a casa. Así lo ha explicado recientemente él mismo: "Parece que poddremos regresar a casa la próxima semana‼ ️😊 (bueno, no a casa, pero al menos de regreso a los Estados Unidos. ¡Si todo va bien, volaremos a Texas en un vuelo organizado por el gobierno con United!".