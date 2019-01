Se encierra un mes a oscuras en un baño por 100.000 dólares

Una apuesta con dinero de por medio siempre es muy tentadora y si de la cantidad que hablamos es de 100.000 dólares todavía más. El jugador de póker Rory Young le prometió a su compañero Rich Alati que si pasaba un mes encerrado a oscuras en un cuarto de baño le pagaría esa cantidad de dinero.

Alati aceptó el reto y acondicionaron un cuarto de baño de tal manera que no entrase ni un rayo de luz, para que pudiese "vivir" allí los 30 días.

El pasado 21 de noviembre Rich inició esta aventura que fue documentada por una productora que instaló cámaras nocturnas en el habitáculo.

Para el encierro sólo se pudo llevar una esterilla para hacer yoga o aceites para el baño, nada de tener un móvil, televisión o radio con la que divertirse. Pasaba los días durmiendo hasta 12 horas, dándose un baño, comer, meditando, haciendo yoga y mucho ejercicio. La comida se la daban a diferentes horas, para hacerle perder la noción del tiempo.

Alati ha explicado posteriormente en una entrevista para The Action Network que sobrevivió al encierro gracias a la meditación y al yoga. Aunque eso no evitó que sufriera fuertes alucinaciones como ventanas, trenes o el cielo; incluso vio la habitación llena de burbujas: "Cuando veía la habitación llena de burbujas blancas me decía a mí mismo 'sé que esto no es real, pero voy a aceptarlo' y tuve una divertida fiesta de burbujas".

Por suerte para Alati la experiencia terminó a los 20 días, pero no porque quisiera abandonar antes de tiempo, sino porque su amigo Rory se negó a pagarle la cantidad prometida, ofreciéndole la parte proporcional de 62.000 dólares.