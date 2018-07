La modelo Olivia Ku muere ahogada en una sesión de fotos en el fondo del mar

Olivia Ku, una top model de 25 años, ha fallecido trágicamente durante una sesión de fotos bajo del mar en la costa taiwanesa. La modelo era aficionada al submarinismo desde hace tres años, con lo que se descarta que la causa del fallecimiento fuese la inexperiencia de la joven.

Aunque la investigación de su muerte sigue abierta, todo apunta a que Olivia sufrió un ataque de asma bajo el agua. Aunque otro de los motivos que se barajan es que el fotógrafo le pidió que se quitara la máscara de buceo cuando se encontraban a 6 metros de profundidad y la obligase a permanecer demasiado tiempo aguantando la respiración.

Por su parte Eelin Entertainment, agencia que representaba a la modelo, ha publicado un comunicado explicando que ellos no aprobaron esta sesión de fotos, sino que se trataba de un trabajo externo de Olivia. Por otro lado la guardia costera asegura que si hubiesen contado con un buzo profesional para la sesión esto no hubiese ocurrido, aunque el guardacosta que se encargó de recuperar el cuerpo de la joven no ha querido hacer declaraciones.