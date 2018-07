Muere un bebé que pesaba 4 kilos por la dieta sin gluten que le pusieron sus padres

Lucas, un bebé de 7 meses de Beveren (Bélgica), ha fallecido debido a la dieta sin gluten que le suministraban sus padres. Peter y Sandrina, dueños de una tienda de comida natural decidieron alimentar al pequeño con sus productos dándole, entre otras cosas, leche de quinoa en lugar de leche de vaca.

El bebé pesaba tan sólo 4 kilos, cuando lo recomendado para su edad es el doble y la autopsia determina que su estómago estaba completamente vacío, según recoge el diario Metro. Cuando vieron que su hijo se estaba muriendo, los padres lo llevaron a un médico homeópata en lugar de acudir a un hospital.

En el juicio el fiscal los ha acusado de la muerte del pequeño por no alimentarlo de manera adecuada alegando que "ningún doctor tiene un informe sobre Lucas y los servicios de protección infantil no sabían nada al respecto". Los padres se han defendido de esta acusación asegurando que nunca habían llevado a su hijo al médico "porque no habían notado nada inusual" y Sandrina añade: "A veces ganaba un poco de peso y otras veces lo perdía. Nunca deseamos la muerte a nuestro hijo".

Además, la abogada de los padres defiende que Lucas tenía un desorden alimenticio y que probaron alimentarlo con productos de su tienda como alternativa. Algo totalmente peligroso sin la supervisión de un médico ya que, tal y como afirma la gastroenteróloga infantil Elisabeth de Greef, la leche de quinoa con la que alimentaban al bebé no tiene las proteínas, los minerales y las vitaminas necesarias para los niños, por lo que rechaza la recomendación de su uso.