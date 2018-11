Una mujer apuñala a su marido y luego se saca una foto con él

Olga Vaori es una mujer de 25 años que, tras una pelea con su marido lo acabó apuñalando. Sin embargo, lo más surrealista de la historia es que posó con el cuerpo ensangrentado y envió una foto a sus amigos.

Los hechos tuvieron lugar en Rusia y, tras el asesinato, la joven explicó lo ocurrido: "He apuñalado a mi expareja con un cuchillo. Y ahora he limpiado todo. Parece que soy una bestia".

Según las investigaciones, Olga apuñaló al hombre porque durante la discusión él intentó estrangularla.

La policía la ha detenido por exceder la legítima defensa justificable. Y, por otra parte, su ex se recupera de la herida.

