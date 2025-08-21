Camilo rinde homenaje a los afectados por los incendios durante su concierto en Sanxenxo (Pontevedra)

Camilo recorre este verano España con su Camilo Nuestro Lugar Feliz Tour, una gira que lo llevó este martes 19 de agosto a Sanxenxo (Pontevedra). En plena ola de incendios, que azotan el noroeste de España y que han quemado más de 92.000 hectáreas en Galicia, el colombiano aprovechó su única parada en esta comunidad autónoma para acordarse de las personas que trabajan en la extinción del fuego.

El intérprete de Machu Picchu llegó al Festival Costa Feira tras recorrer más de 800 kilómetros. Venía de Cádiz y pudo durante el trayecto tomar conciencia de la situación que atraviesa la península ibérica.

"Yo sé que estamos pasando una noche increíble que vamos a recordar para siempre pero ¿saben qué? En este momento tengo un pedacito de mi corazón de una manera muy especial con un montón de personas que no la están pasando tan bien a causa de los incendios que están pasando por toda España. Muchos de ellos incluso cerca de aquí", empezó diciendo el cantante, que se acordó de los afectados y también de los que trabajan en las labores de rescate.

"Yo solo quería un segundo detener y alinear el corazón para celebrar y agradecer el trabajo que hacen todos los organismos de rescate y de control, los bomberos que arriesgan sus vidas para cuidar la nuestra. Sé que es una situación muy difícil y esperamos que pase muy pronto", continuó el intérprete, y añadió: "Un pedazo del corazón de este concierto va para todas esas personas que están pasando un momento complejo".

El cantante se llevó una sonora ovación del público al que conquistó con estas palabras y con el amor expresado hacia Galicia. "No saben la morriña que tenía de estar aquí. […] Si te llevan a comer pulpo y te hablan en gallego al oído, uno se enamora", dijo Camilo, que estuvo acompañado durante el show por su pareja Evaluna Montaner.