¿Qué pasa cuando buscas "tres adolescentes negros" en Google?

La forma de trabajar del algoritmo de Google es tan secreta como la fórmula de la Coca-Cola. Nadie sabe a ciencia cierta cómo funciona, salvo sus creadores. Y aunque los departamentos de Marketing destinan una buena parte de sus ingresos a su posicionamiento en el conocido buscador, hay parámetros misteriosos que no pueden controlar.

En otros casos sonados hemos visto cómo Google Traductor mandaba a limpiar a las mujeres o cómo traducía Justin Bieber como "idiota". Pero el caso que nos atañe no ha hecho ninguna gracia a la comunidad afroamericana.

Kabir Alli, un joven de Virginia (Estados Unidos), se le ocurrió buscar "tres adolescentes negros" (three black teenagers) en Google. Las imágenes que aparecían estaban relacionadas con delitos, crímenes, narcotráfico y cárcel. Pero asombrósamente, cuando el joven cambió la frase por "tres adolescentes blancos" (three white teenagers), no sólo cambiaba el color de la piel, sino el tono de las situaciones, mostrando a gente joven divirtiéndose, sonriendo y pasándoselo en grande. En cuanto Kabir colgó el vídeo enseñando los prejuicios raciales de Google, la red ardió con críticas al buscador.

La discriminación racial es evidente, y ha obligado a manifestarse al gigante de la tecnología. Y su defensa consiste en que sus resultados son una muestra de la actividad que se genera en la red, de la que la empresa no tiene ningún control: "Nuestros resultados de búsqueda de imágenes son un reflejo de los contenidos de todas las webs, incluyendo la frecuencia con la que aparecen los tipos de imágenes y la forma en que se describen en línea" dijo un portavoz citado por el diario británico The Independent.

