Google Traductor manda a limpiar a las mujeres

Si ponemos el traductor en modo Inglés-Español e introducimos la frase "men are men and men have to clean" ("los hombres son hombres y los hombres tienen que limpiar"), la herramienta lo traduce como "los hombres son hombres y las mujeres tienen que limpiar".

Sorprendentemente, el traductor cambia la palabra 'hombres' por la de 'mujeres', y esto ha revolucionado a muchos usuarios. Debido al revuelo que ha generado, Google ya está subsanando el error aunque todavía aparece en algunos idiomas.