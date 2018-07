Un rapero se dispara en una mejilla para un videoclip y lo comparte

Y así ha sido, en Facebook tuvo que eliminar el vídeo, pero corrió como la pólvora –chiste fácil- por YouTube y muchos medios de comunicación internacionales se hicieron eco de la noticia. No así –al menos que sepamos- los destinatarios de esta llamativa acción, los productores musicales, que de momento no parecen muy interesados en el rapero de Indianápolis.

Según comenta el propio Knight, el acto no fue tan doloroso como puede parecer a simple vista y asegura que en una escala del 1 al 10, “fue un 4”. Supongo que aquí pueden influir varias cosas, primero que el rapero sea más duro que un Chuck Norris de adamantium; segundo, que como él mismo ha confesado, no es la primera vez que recibe un disparo; y tercero, que según apunta el diario The Independent, habría utilizado una pistola de fogueo al no apreciarse que la bala atraviese la otra mejilla. Este tipo de armas se cargan con pólvora y no con una bala como las convencionales, por lo que el daño que provocan es sensiblemente menor…

Kasper Knight ya ha dicho que piensa seguir haciendo este tipo de cosas para llamar la atención y conseguir así la vida de lujo y fama que sueña tener. En fin, dejamos un vídeo censurado a continuación, en el que no se ve el impacto en sí del disparo, pero es suficientemente sanguinolento y explícito -advertidos quedáis-. Y para lo que tengan un estómago de acero, el vídeo completo puede verse en este enlace.