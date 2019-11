Venden a un bebé recién nacido por Internet por 500 dólares

La Policía de Florida (EEUU) está investigando un anuncio por Internet en el que vendían a un bebé de dos semanas por 500 dólares asegurando que el pequeño "duerme y no hace ruido por las noches" . Además, en la misma oferta ofrecían a su hermana de cuatro años totalmente gratis.

La Policía Estatal de Florida está investigando desde el pasado viernes un anuncio publicado en el portal de compraventa Craiglist en el que vendían por 500 dólares un bebé recién nacido de dos semanas.

"El bebé tiene dos semanas, duerme y no hace ruido por las noches. Se dará leche de fórmula y ropa. Puedo dar a su hermana de cuatro años gratis. Vivo en un barrio influyente y tranquilo. Trabajo para el departamento de infancia y familia. No quiero ser juzgado/a por no querer estos niños", es el mensaje completo que se podía leer en la oferta junto a un mapa con la zona donde se encuentra el vendedor.

Gretl Plessinger, portavoz de la policía, explicó a Miami Herald que ya hay una mujer sospechosa de ser la autora del anuncio y que actualmente se encuentran analizando los registros digitales.

No es la primera vez que el portal Craiglist se ve envuelto en una polémica de venta de menores. En 2017 una pareja de Tennessee fue detenida por intentar vender a su bebé por 3.000 dólares y en 2015 una mujer de Georgia pedía un bebé no deseado para dárselo a su hija de 14 años.