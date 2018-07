Dreambeach Villaricos 2013

FECHAS: 9 y 10 de agosto

ARTISTAS:

The Prodigy, Vitalic VTLZR, Anthony Rother, Christian Wünsch, Cyberpunkers, Dub Elements, Fatima Hajji, Feed me DJ Set, Foreing Beggars, Gomad! & Monster, Gonçalo, Hernan Cattaneo, Horacio Cruz, James Zabiela, Javy Union, Josh Wink, Noisia, Pepo, Reeko, Technasia, Umek, Dimitri Vegas & Like Mike, Gareth Emery, James Zabiela, Josh Wink, Los Suruba, Marc Marzenit, Mauro Picotto, Paul Ritch, Steve Lawler...

(Más artistas por confirmar)

PRECIO: Abono Festival: 40€, Abono + Zona de acampada: 55€, Abono VIP: 85€, Abono VIP + Zona de acampada: 100€

SERVICIOS:

- Zona de acampada

- Parking exclusivo (con entrada VIP)

- Acceso al festival sin colas (con entrada VIP)

- Zona VIP habilitada dentro del recinto (con entrada VIP)

MÁS INFORMACIÓN:

dreambeach.es

@DreambeachFest

CÓMO LLEGAR