El estreno de un film desvela el cartel completo del Primavera Sound

DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO

Primavera Sound acaba de dar a conocer a través de su film "Line-Up", recién estrenado en cines e internet, el cartel íntegro de su decimocuarta edición distribuido por jornadas del lunes 26 de mayo al domingo 1 de junio. Destacan como cabezas de cartel Arcade Fire, Queens Of The Stone Age, The National, Nine Inch Nails, Volcano Choir y Kendrick Lamar.