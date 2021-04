Llegan 'Me pones +' y '+ Wally tarde'

Europa FM (r)evoluciona sus tardes con Juanma Romero y Wally Lopez

Llega la (r)evolución. Las tardes de Europa FM cambian a partir de este viernes 9 de abril. Juanma Romero y Wally Lopez estrenan nuevos programas, 'Me pones +' y '+ Wally tarde', para hacer la semana mucho más divertida. 'yu No te pierdas nada' continúa como siempre, de 14:00 a 16:00 horas, y Rocío Santos da el salto al fin de semana. Es la encargada de ponerse al frente de 'Me pones'.