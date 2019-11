Aaron Carter asegura que su hermano Nick, de los Backstreet Boys, violó a varias mujeres

El enfrentamiento entre los hermanos Nick y Aaron Carter se recrudece. Después de la orden de alejamiento que un juez impuso a Aaron para que no se acercase a Nick ni a su mujer, este acusa ahora a su hermano de violar a varias mujeres durante años.

La guerra entre los hermanos Nick y Aaron Carter suma un nuevo capítulo. La disputa comenzó tras conocerse que Nick Carter había demandado a su hermano Aaron por amenazas contra él y su mujer. "Su comportamiento alarmante y su reciente confesión de tener pensamientos e intenciones de matar a mi mujer embarazada y a mi futuro bebé, no nos ha dado otra elección para tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia", revelaba Nick en un comunicado el pasado mes de septiembre.

Tras esto, el juez dictó sentencia hace unos días en Los Ángeles e impuso a Aaron Carter una orden de alejamiento de sus hermanos Nick y Angel (su gemela), además de la prohibición de tener armas en casa. Una decisión que probablemente contemple los problemas de Aaron con las adicciones, de las que ha hablado públicamente en varios programas de televisión.

"Hoy he perdido mi caso en los juzgados... lo he perdido todo. Pero tengo que superarlo ya", escribía Aaron Carter en su cuenta de Twitter poco después de conocerse la resolución.

"Estoy devastado por lo que he presenciado hoy en el juzgado. Mi hermana ha mentido una y otra vez solo para arrebatarme el derecho que garantiza la Segunda Enmienda (el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas) y lo ha hecho en nombre de mi hermano para evitar que siga hablando de cómo violó y agredió sexualmente a múltiples mujeres", afirmó.

Unas declaraciones que no hacen más que avivar la mala relación entre los hermanos, además de ser una acusación que Nick Carter puede demandar en los juzgados.

"Cumpliré la sentencia del juez, pero nunca dejaré de hablar en defensa de las víctimas como Melissa Schuman. Me entristece ver en lo que se ha convertido mi familia y lo que me han hecho a mí. Vuestras mentiras me han roto el corazón", escribió Aaron junto a una foto con una amiga suya que aseguró que había sido violada por Nick en el año 2000, cuando tenía 18 años.