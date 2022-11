Aaron Carter reveló en sus memorias un perturbador encuentro con Michael Jackson en ropa interior

Te interesa Los últimos datos de la muerte de Aaron Carter: la familia descarta que fuese un suicidio

La infancia Aaron Carter fue, lamentablemente, la que viven muchas estrellas infantiles que en lugar de estar haciendo las cosas que corresponden a niños de su edad, están rodeados de adultos en ambientes poco beneficiosos.

Esto es algo que ha quedado más que claro especialmente durante los últimos años de vida del cantante, donde ha llegado a afirmar que "no tuvo elección" a la hora de escoger ser famoso.

Su muerte con tan sólo 34 años ha puesto de manifiesto cómo la fama tan temprana puede marcar la vida de una persona. Su adicción a la marihuana y otros medicamentos, junto con el diagnóstico de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad, parecen ser las causas del fatal desenlace.

Las memorias de Aaron Carter, a punto de salir a la luz

Aaron se encontraba preparando sus memorias Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life (Aaron Carter: Una historia incompleta de una vida incompleta) cuya publicación estaba preparada para el próximo martes 15 de noviembre.

A pesar de lo sucedido, parece que sus agentes van a seguir adelante con la fecha prevista, tal como han revelado en un comunicado: "Este es un momento para el duelo y la reflexión, no para acaparamientos despiadados de dinero y búsqueda de atención".

La perturbadora noche junto a Michael Jackson

The New York Post ha tenido acceso a un avance de este libro en el que Aaron narra un turbio episodio sucedido en 2003, cuando tenía 15 años. El joven se encontraba celebrando su cumpleaños de Michael Jackson en Neverland, su famoso rancho.

"Michael y yo entramos solos en la casa principal y nos dirigimos a la zona de su dormitorio", escribió Carter, recordando que él, Jackson y el actor Chris Tucker recorrieron el rancho en quads al final de la fiesta.

"Después de un rato, dije que quería irme a dormir. Realmente no había pensado dónde dormiría", continuó el cantante. "Obviamente, habían toneladas de habitaciones en la casa. Pero sacó este catre junto a su cama que ya estaba hecho. Nunca pedí el catre, pero ahí estaba. no me importaba. Estaba cansado. Apagó las luces y se metió en su cama, y ​​nos fuimos a dormir”.

"Un par de horas después, algo me despertó. Me senté y encontré a Michael al pie de mi catre con su ropa interior blanca y ajustada. No sé si estaba sonámbulo o qué, pero parecía estar todavía dormido", escribió después, asegurando que quiso terminar rápido con esa extraña escena: "¡¿Qué mierda?!’, grité y lo sacudí un poco para despertarlo. '¡Vuelve a tu cama!".

"Simplemente murmuró, 'Está bien', luego volvió a su cama y ambos nos volvimos a dormir. Nunca le pregunté al respecto, y nunca lo mencionamos. Cuando me desperté por la mañana, él ya no estaba en la habitación", concluyó sobre ese incómodo momento.

Por otro lado, Carter revela en sus memorias que en esa fiesta de cumpleaños él y Jackson estuvieron fumando marihuana y recordaba que el autor de Thriller "fumaba como un matón".

Menos de tres meses después, Michael Jackson fue detenido acusado de abusos a menores. En ese momento, los detectives del caso interrogaron a Aaron Carter que aseguró que Michael nunca le había tocado de manera inapropiada.

En 2019, volvió a hablar del artista en Marriage Boot Camp: Reality Stars Family Edition y lo defendió asegurando que era "un tipo realmente bueno, hasta donde yo sé, un tipo realmente bueno". Sin embargo, añadió un mensaje un tanto enigmático sin dar más detalles: "Nunca hizo nada inapropiado, excepto una vez. Hubo una cosa que hizo que fue un poco inapropiada".

Las memorias de Aaron Carter estaban inacabadas en el momento de su muerte, por lo que Andy Symonds, co-autor del libro, tiene algunas preguntas sin respuesta para poder plasmar en el libro.