Los últimos datos de la muerte de Aaron Carter: la familia descarta que fuese un suicidio

El sábado 5 de noviembre el cantante Aaron Carter, de 34 años, fue encontrado sin vida en la bañera de su apartamento en Lancaster, California. Un suceso que ha conmovido a familiares, amigos y seguidores del cantante que ya veían durante sus últimas apariciones en redes sociales que no estaba pasando por su mejor momento.

A pesar de que algunos de sus fans mantengan la teoría de que Aaron se habría suicidado, especialmente por lo que escribió en una publicación reciente: "Os quiero a todos. Manteneos bendecidos, manteneos a salvo. Disfrutad de las vacaciones".

Si bien una parte de su fandom consideraron este mensaje como una despedida creyendo que Aaron era consciente de que no llegaría a las vacaciones, parece que su círculo más cercano no está de acuerdo con esta hipótesis.

Los episodios más duros de la vida de Aaron Carter: abusos sexuales de niño, varias enfermedades mentales y detenciones // Getty Images

Su familia descarta el suicidio

El portal TMZ se ha puesto en contacto con fuentes familiares del artista y han asegurado que, por primera vez en mucho tiempo, Carter tenía muchas expectativas de futuro.

Estos mismos testimonios han afirmado que tanto él como Melanie Martin, su prometida y madre de su hijo con la que tuvo una relación algo complicada meses atrás, habían llegado a un lugar "realmente bueno" con su relación.

Según relata el mencionado medio, Aaron y Melanie habían concertado varias citas con un consejero familiar y un trabajador social para ayudar a Aaron a ser un padre más involucrado en la vida de su hijo Prince.

Latas de aire comprimido y ninguna nota de suicidio

Otro detalle que apoyaría la teoría de la familia del artista sobre su muerte como algo accidental es el testimonio de fuentes policiales que han asegurado que no encontraron ninguna nota de suicidio en el apartamento del joven de 34 años cuando fue hallado sin vida.

Además, el hecho de que encontraran varias latas de aire comprimido en el baño y el dormitorio del cantante, sustancia a la que era adicto, reforzaría la idea de que murió por accidente. Sin embargo, estas mismas fuentes policiales han matizado que esta información no es concluyente y que hay que esperar a lo resultados del informe forense.

La familia que deja atrás Aaron Carter: su hermano Nick, y su hijo Prince y su pareja Melanie Martín // Getty

Se saltó su última sesión de rehabilitación

Desde el pasado mes de septiembre, Aaron Carter estaba asistiendo a sesiones de rehabilitación para tratar la adicción que tenía a diferentes sustancias.

Sin embargo, Aaron no iba voluntariamente, sino que su prometida, Melanie Martin, le inscribió y él accedió pensando que le podría ayudar a recuperar la custodia de su hijo.

Pero tal como ha revelado TMZ, el cantante se perdió su última sesión de rehabilitación, que era el día anterior al que encontraron su cuerpo en casa.

La advertencia de su prometida días antes de morir

La influencer y modelo Melanie Martin, madre del único hijo de Aaron Carter y con quien mantenía una relación llena de altibajos, le advirtió sobre su comportamiento días antes de su fallecimiento.

Así lo reveló el propio cantante durante un directo en TikTok días antes de morir cuando habló a sus fans de los problemas que tenía con su prometida. "Déjame en paz, Melanie", decía Aaron en el vídeo, en el que compartió también el mensaje que recibió de la influencer. "Vas a morir".

Aaron Carter se mostró muy enfadado con estas palabras de Melanie, aunque según publica TMZ no fueron exactamente así. El cantante solo leyó una parte del mensaje que le envió la influencer y que era una advertencia sobre su estado de salud.

Al parecer Melanie Martin, madre del único hijo de Aaron Carter, quiso avisarle de los peligros de su tipo de vida y le pidió que dejase de inhalar. "Si es verdad lo que estás haciendo, no terminarás con vida. Vas a morir. Te amo, esto no es seguro. Por favor, no te hagas esto a ti mismo", decía supuestamente el mensaje.

El cantante Aaron Carter, hermano de Nick Carter. // Gtresonline

Ahogamiento, la causa oficial de la muerte por el momento

Por ahora, la causa oficial de la muerte de Aaron Carter es ahogamiento. El cantante fue hallado muerto en la bañera por la asistenta.

Al parecer, la Policía estuvo en su casa el viernes 4 a las 2 a.m. para chequear que todo estaba bien —no se sabe quién llamó—, pero el cantante los echó de casa y le pidió a la asistenta que no le molestara.

La asistenta no lo volvió a ver ese día ni tampoco el sábado 5 por la mañana. Según publica TMZ, se acercó a su habitación para ver si quería café, pero no le respondió y escuchó al perro alterado. Fue ahí cuando abrió puerta y encontró el cuerpo de Aaron en la bañera.

TMZ asegura que el cuerpo de Aaron Carter estuvo en la bañera durante bastante tiempo porque olía a descomposición y el agua estaba sucia. Esta misma web publica que los chorros de agua de la bañera aún estaban funcionando cuando se encontró el cuerpo de Aaron.

Pendiente del análisis forense

El hallazgo en casa de Aaron Carter sumado a la preocupación del círculo cercano al cantante llevan a pensar que murió de sobredosis. Sin embargo la causa de la muerte no podrá confirmarse hasta que se conozcan los resultados del estudio toxicológico de la oficina del forense del condado de Los Ángeles. Esto podría tardar meses.