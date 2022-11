¿Qué pasó entre Aaron Carter, Lindsay Lohan y Hilary Duff? La historia del triángulo amoroso

La muerte de Aaron Carter a los 34 años el pasado 5 de noviembre ha conmovido a sus miles de seguidores, así como familiares y personas queridas por el actor. Entre ellas, no solo se encuentran Nick Carter y sus compañeros de Backstreet Boys, o su prometida Melanie Martin. También han querido dedicarle unas palabras otras dos mujeres que fueron importantes en la vida del cantante mucho tiempo atrás: Hilary Duff y Lindsay Lohan.

Carter tuvo breves relaciones con ambas artistas, pero no por ello fueron de las más comentadas a principios de los 2000, especialmente por el triángulo amoroso que formaron y por la enemistad posterior entre Hilary y Lindsay.

La aparición de Aaron en 'Lizzie McGuire': cuando empezó todo

A principios de los 2000, Aaron Carter era una de las estrellas adolescentes del momento. Por ello, el hermano pequeño de Nick Carter apareció en diferentes series que lo estaban petando en ese momento entre los más jóvenes como Sabrina, cosas de brujas, 7th Heaven o Lizzie McGuire.

En esta última fue donde Aaron conoció a su protagonista, Hilary Duff y ambos iniciaron una relación poco después, cuando tan sólo tenían 13 años.

La supuesta infidelidad de Aaron Carter con Lindsay Lohan

Sin embargo, la relación adolescente de Carter y Duff no duró mucho. El propio artista reveló más tarde que "se había cansado" y que decidió conocer a Lindsay Lohan e iniciar una relación con ella.

Aunque nunca llegó a confirmarse, los rumores de que Aaron le había sido infiel a Hilary con Lindsay antes de dejarlo, le han perseguido hasta la actualidad.

Dejó a Lindsay Lohan para volver con Hilary Duff

Pero su nuevo romance con Lindsay Lohan tampoco convenció al joven cantante, que decidió romper con ella para volver con Hilary Duff. Aunque esta segunda oportunidad tampoco tuvo mucho recorrido, ya que Aaron y Hilary lo dejaron en 2003, por una nueva infidelidad de Carter.

Fue entonces cuando surgió la supuesta enemistad entre ambas artistas, que siempre habían sido comparadas por su trayectoria empezando de niñas en la factoría Disney y convirtiéndose en cantantes adolescentes de éxito.

Hilary Duff y Aaron Carter // Getty

La premiere de 'Freaky Friday', el primer enfrentamiento entre las actrices

En 2003, Lindsay Lohan estrenó Freaky Friday, que se tradujo al español como Ponte en mi lugar. La película está basada en la novela del mismo nombre de Mary Rodgers, y cuenta la historia de una madre (Jamie Lee Curtis) y una hija (Lindsay Lohan) que intercambian sus cuerpos por accidente y de la que Curtis quiere hacer una segunda parte.

A pesar de su enemistad, Hilary no quiso perderse la premiere de la película, y acudió con la excusa de su amistad con Chad Murray, quien interpretaba al novio de Lindsay en la ficción. Esto no le hizo ninguna gracia a Lohan y no tardó en contraatacar con la misma moneda.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en 'Ponte en mi lugar' // Disney

La premiere de 'Cheaper by the Dozen', la venganza de Lindsay Lohan

Poco después del estreno de Freaky Friday, Hilary Duff estrenó Cheaper by the Dozen (Doce fuera de casa en español). Por supuesto, Lindsay no se quiso perder la premiere de esta película y cuando Hilary y su madre la vieron en el evento, rápidamente pidieron que le negaran el acceso.

Sin embargo, los organizadores no quisieron vetarle la entrada y esto provocó que Hilary abandonase su propia premiere antes de lo previsto.

Lindsay Lohan en la premiere de 'Cheaper by the Dozen' // Getty

Chad Murray, en medio de las dos

Un año después, en 2004, Chad Murray y Hilary Duff rodaron Una Cenicienta moderna, lo que estrechó aún más su amistad. La misma cercanía que continuaba teniendo con Lindsay Lohan, con la que había trabajado anteriormente.

Si bien nunca se supo si el actor había tenido algo más con alguna de las dos actrices, la gran amistad que tenía con ambas hizo crecer los rumores de rivalidad entre ellas.

El 'te quiero, Hilary Duff' de Lindsay Lohan

2004 continuaba siendo una época dorada para ambas actrices y Lindsay Lohan estrenó Confesiones de una adolescente, poco antes de rodar una de sus películas más taquilleras, Chicas malas.

En una entrevista promocional de Confesiones de una adolescente, la periodista le pidió a Lindsay que le dijera algo que no supiera de ella. Su respuesta fue de lo más desconcertante y comentada: "Te quiero, Hilary Duff". Nunca se supo si esta "declaración" la hizo para enterrar el hacha de guerra o para avivar aún más el enfrentamiento.

Mientras Lindsay se encontraba en el programa Total Request Live expresó: “I love you, Hilary Duff”, luego de que se le preguntara si quería decir algo al respecto sobre la enemistad entre ambas. pic.twitter.com/yrdxLalPI1 — Leonel Pérez (@leonelperez_) September 6, 2020

Hilary Duff, molesta por su parodia en SNL

Poco después, Lindsay Lohan apareció en Saturday Night Live y protagonizó un sketch junto a Rachel Draft, que apareció vestida como Hilary Duff y la imitó ridiculizándola.

Hilary aseguró en una entrevista no haberle gustado esta imitación, y Lindsay Lohan respondió diciendo que era una broma y que no quería volver a empezar otra guerra.

'Haters', la canción que Hilary Duff le dedicó a Lindsay Lohan

En 2004 Hilary Duff lanzó su tercer álbum de estudio, de nombre homónimo. En este trabajo la artista co-escribió la canción Haters, dedicada a Lindsay Lohan en el que le dice cosas como "luces tan limpia pero esparces tu suciedad, como si pensaras que las palabras no hieren" o "eres la reina de superficialidad".

Las disculpas de Lindsay Lohan y la reconciliación

En 2005 Lindsay Lohan pidió perdón públicamente a Hilary Duff en una entrevista. En 2007, Hilary Duff habló de su enfrentamiento con Lindsay como algo del pasado: "Somos adultas ahora, y lo que sea que haya sucedido se quedó en el pasado. Se acabó".

De hecho, ese mismo año Lindsay acudió a la fiesta del lanzamiento del cuarto álbum de Duff, Dignity.

Aaron Carter intenta recuperar a Hilary Duff

En 2014, mucho después de que Hilary y Lindsay enterrasen el hacha de guerra, Aaron Carter publicó unos misteriosos tuits en los que se arrepentía de cómo había actuado en el pasado.

"No seas tan estúpido de perder el amor de tu vida para siempre. Como yo...", escribió en uno, mientras que en otro ponía: "voy a pasar el resto de mi vida intentando mejorar como persona para volver con ella. No me importa lo que cualquiera de vosotros penséis".

En ese momento, uno de sus seguidores le preguntó si se refería a Hilary Duff en estos mensajes, a lo que Aaron respondió "Por supuesto".

Hilary Duff da por zanjada su historia con Aaron Carter

A raíz de estos mensajes, le preguntaron a Hilary qué pensaba de Aaron Carter en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen.

La artista describió estos mensajes como algo "incómodo" y aseguró que Aaron Carter le parecía muy dulce... cuando tenían 14 años.