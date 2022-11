El tierno momento en que Aaron Carter sorprendió a Nick en 'Sorpresa Sorpresa'

Te interesa Los hermanos de Aaron Carter: quiénes son y cómo era su relación con ellos

La muerte de Aaron Carter está haciendo que muchos estén rescatando las últimas intervenciones en público del cantante, especialmente en redes sociales, pero también que lo recuerden en una etapa en la que todavía no habían empezado los problemas.

Con tan solo 10 años Aaron lanzó su primer álbum y se convirtió en una estrella infantil alrededor del mundo, siguiendo la estela de su hermano mayor, Nick Carter, que a su vez triunfaba con los Backstreet Boys.

En 1997 la boyband aprovechó su visita a España para acudir a uno de los programas más famosos del momento, Sorpresa Sorpresa, presentado por Isabel Gemio. Tras su actuación, Isabel le pidió a Nick que se quedara porque alguien quería darle una sorpresa.

En la primera fila del plató había un montón de niños pequeños vestidos con un peto vaquero y todos compartían un rasgo en común: una melena rubia. Cuando les preguntaron a los pequeños si habían ido a ver a los Backtreet Boys todos respondieron que no, coreando el nombre de Aaron Carter, que bajó rápidamente las escaleras.

Nick Carter no sabía que su hermano pequeño estaba en el programa y tras darle un fuerte abrazo, se quedó sentado en el suelo a un lado del plató mientras Aaron interpretó Crush on you, su primer gran éxito.

Una complicada relación con los años

Tal como se ve en el vídeo, entre Nick y Aaron había una gran complicidad de hermanos. Sin embargo, la relación se fue deteriorando con los años debido a las adicciones y los problemas mentales que padecía el menor de la familia.

En 2019, Aaron acusó tanto a Nick Carter como a su hermana gemela, Angel, de supuestos casos de violencia y abusos sexuales que perdió frente a los tribunales.

Como resultado, un juez dictaminó una orden de alejamiento de Aaron hacia sus dos hermanos durante un año. Así lo explicó el propio Nick Carter en redes sociales: "Su comportamiento alarmante y su reciente confesión de tener pensamientos e intenciones de matar a mi mujer embarazada y a mi futuro bebé, no nos ha dado otra elección para tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia"

Sin embargo, a pesar de la complicada relación que tenían últimamente, Nick se rompió en directo durante un concierto de los Backstreet Boys en el que le rindieron homenaje. "Esta noche hay un poco de tristeza en nuestro corazón, porque ayer perdimos a uno de los miembros de nuestra familia", explicó Kevin Richardson, mientras el resto de los integrantes abrazaban y arropaban a Nick, que no podía contener las lágrimas.

Horas antes, Nick le había dedicado unas bonitas palabras a su hermano en redes sociales junto a varias fotos de ellos juntos.

"Mi corazón esta roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido", empezó escribiendo el cantante de 42 años.

"Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quisiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrase la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí", continuó, dejando claro que, para él, las adicciones y los problemas mentales que sufría su hermano son los causantes de este triste desenlace.

"Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie jamás sabrá. Te amo Chizz. Ahora finalmente puedes tener la paz que nunca pudiste encontrar aquí en la tierra... Te quiero hermanito", finalizó.