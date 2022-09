¿Quién es Edu Rosa? Conoce al actor de 30 años que iba para futbolista

Edu Rosa, en los premios Forqué 2020. // Getty Images

De Presunto culpable a La Casa de las Flores y de ahí, a In Front The Cold . Edu Rosa quería ser futbolista, pero a sus 30 años es uno de los actores españoles con mayor proyección internacional . La culpa de que dejase el deporte rey para dedicarse a la interpretación la tuvieron Antonio Banderas y El Zorro .

Pocos son los que le identifican por el nombre y no muchos más los que le reconocen al verlo. Pero resulta que Edu Rosa, ese chico sevillano de 30 años al que Masterchef Celebrity nos ha descubierto, es hoy por hoy uno de los actores españoles más internacionales.

Su primer papel relevante llegó con la serie Presunto culpable, un thriller ambientado en la provincia de Vizcaya protagonizado por Miguel Ángel Muñoz. Después, se incorporó al reparto de otras dos exitosas series de producción española: El desorden que dejas y la Trilogía del Baztán. Y poco tardó en llegarle la oportunidad de dar el salto internacional de la mano de la serie mexicana La casa de las flores. En la segunda y tercera temporada fue Alejo, el español que llega para poner patas arriba a la familia De la Mora.

En abril de 2021 estrenó la película Poliamor para principiantes, junto a María Pedraza, Karra Elejalde y Toni Acosta. Fue su salto a la gran pantalla aunque lo mejor estaba por llegar. Durante la cuarentena por el Covid, el intérprete sevillano comenzó a ensayar y rodar en un hotel de Madrid la serie de espías In Front The Cold de Netflix, donde da vida a Carmo, un exmilitar que ejerce como asesino a sueldo. Esta producción americana se estrenó el pasado mes de enero y no tardó en colarse en el top ten de lo más visto en la plataforma.

Contaba Rosa en una entrevista a la revista Shangay, que el mayor reto al que se enfrentó con este rodaje fue el idioma: “Empecé a dar clases diarias. No parábamos de dar clases… Por parte de la productora también tenía una profesora y en el rodaje una coach que daba indicaciones sobre la pronunciación correcta de algunas palabras. En un set en general te puedes poner nervioso, así que no te cuento si es inglés”.

'El Zorro' de Antonio Banderas, su inspiración

Antes de convertirse en actor, Eduardo estudió Turismo, aunque su futuro profesional estaba en el mundo del fútbol.

“Yo quería ser futbolista. De hecho jugaba en un equipo que era un filial del Real Madrid”, contó a la revista Harper Bazaar hace unos meses. Y fue precisamente una clase de improvisación mímica en educación física lo que le hizo plantearse su futuro como deportista. Tras estar un tiempo dándole vueltas a esa opción, decidió colgar las botas, comenzó a estudiar interpretación y a trabajar como modelo y camarero.

Rosa guarda un recuerdo de niño que es un verdadero punto de inflexión en su vida y que fue la pista fundamental de lo que después se convertiría en su pasión: en 1998, con ocho años, fue con su padre al cine a ver La máscara del zorro y quedó absolutamente deslumbrado por Antonio Banderas. Bueno, por el actor malagueño y por su personaje: “Cada vez que mi hermano pequeño y yo nos disfrazábamos de algo, yo era El Zorro. Para que te hagas una idea: empecé a dar clases de equitación por esta película”.

“El máximo sueño que tengo en esta vida es hacer El Zorro, completar con esa trilogía de películas, si hiciera la tercera. Pero estamos hablando de algo que es totalmente imposible”, confesó a la revista Shangay.

No es su primera vez en 'MasterChef'

El lunes 12 de septiembre, Edu Rosa se estrenó como motivado concursante de MasterChef Celebrity. Tiene muchas semanas por delante —si no es eliminado pronto— para demostrar que puede hacer frente a cualquier reto, incluso el de ponerse delante de los fogones, aunque él mismo ha confesado que es algo que no suele hacer, y asumir de forma positiva las duras críticas de los presentadores.

Claro que las caras de Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz no le son extrañas. Esta no es la primera vez que Rosa aparece en el talent show de cocina. En octubre de 2021 fue uno de los invitados a degustar el menú elaborado por los concursantes de esa edición.

Para conseguir quedar en buen lugar y superar los malos momentos que le puedan devenir en el programa, cuenta con un buen aliado entre los otros concursantes, su amigo, el también actor Fernando Andina. Y además con los consejos del que fue su compañero en la serie Presunto culpable, Miguel Ángel Múñoz, ganador de la primera edición en 2016, con el que mantiene una buena relación.