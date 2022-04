¿Quién es Eva Ugarte? Conoce a la actriz de 38 años protagonista de 'El juego de las llaves'

Eva Ugarte tenía 14 años cuando supo que quería ser actriz. La intérprete descubrió su vocación en el colegio y desde entonces no ha parado de formarse. Su gran oportunidad le llegó de la mano de Berto Romero en 2018 con la serie Mira lo que has hecho. Ahora presenta la película El juego de las llaves , junto a María Castro y Justina Bustos .

Eva Ugarte es una actriz de vocación. La intérprete de 38 años supo que quería dedicarse a este mundo cuando tenía 14.

"Tuve la suerte de que, en mi cole, una de las asignaturas era dramatización y hacíamos mucho teatro. En los recreos me implicaba creando y transformando obras. Y en BUP hacíamos una obra muy importante en navidades. Hice un papel protagonista y me hice famosa en el colegio. Me llamaban la Pepa por la zarzuela que protagonicé, Agua, azucarillos y aguardiente. Y yo era muy feliz. Me levanté una mañana, a los 14 años, y dije: voy a ser actriz. Y nunca ha habido otro plan. Ha habido mucha formación, pero nunca me he dedicado a otra cosa", contó en una entrevista en 2020.

Con lo de mucha formación se refiere, entre otras muchas cosas, a su paso por el laboratorio de teatro William Layton y en la Real Escuela Superior de Arte Dramático.

El currículo de Eva Ugarte es infinito, tanto a nivel formativo como interpretativo. Empezó en el teatro, pero la fama le ha llegado en televisión con series como Velvet, Bajo sospecha o Mira lo que has hecho, o en las películas García y García, Fuimos canciones o El juego de las llaves, que estrena ahora junto a María Castro y Justina Bustos.

Pareja de Berta Romero en 'Mira lo que has hecho'

La serie Mira lo que has hecho, creada y protagonizada por Berto Romero, padrino de Cuerpos especiales, fue la gran oportunidad de Eva Ugarte al ser su primer papel como protagonista.

"Mira lo que has hecho me ha dado alas y ha transformado mi carrera como siempre había soñado. Porque es el tipo de comedia que me gusta y ha sido un rodaje muy familiar. Da mucho gusto trabajar con esa confianza. No es lo mismo darte a conocer en una serie que no te entusiasma tanto como en otra en la que has puesto tu corazón", contó la actriz que interpreta a Sandra, la pareja de Berto Romero.

Ugarte no solo le da vida, también le da ideas. Hay un poco de Sandra en ella. "[Berto] ha escuchado mucho las cosas que yo iba viendo de Sandra. Cuando me llegaron los guiones de la primera temporada me dijeron: idea cosas del personaje, te dejaremos volar y te diremos hasta dónde", explicó en esa misma entrevista.

El mismo sueldo que Berto Romero

De esta serie hay un asunto más que destacar: el sueldo que cobran Eva Ugarte y Berto Romero.

"Yo no sabía lo que ganaba él ni él lo que tenía yo en el contrato, pero Berto decidió que lo más justo era sumar una y otra cantidad y dividirla a la mitad", contó la actriz en una visita a La Resistencia, a lo que apostilló Berto: "Los dos hacemos un trabajo a dúo, y si dos personas trabajan lo mismo, pues deben cobrar lo mismo".

Hizo esta confesión porque le pareció más interesante que contar cuánto dinero tiene en el banco, pregunta habitual del programa. "Me pareció un buen ejemplo de que es posible que alguien diga: trabaja lo mismo que yo y tiene que cobrar lo mismo. Me pareció un gesto honorable y justo por parte de mi compañero en una serie en la que hemos puesto mucho de nosotros. Yo aquí no solo he sido actriz, sino que he compartido muchas ideas y propuestas. Y era una manera de reconocer que el hombre y la mujer tienen el derecho de cobrar lo mismo como personas, no en función del género", contó en otra entrevista.

Siempre ha querido ser madre

Eva Ugarte no tiene hijos pero sí el deseo de tenerlos. Lo confesó cuando se presentó la primera temporada de esta serie en 2019.

"Desde que tengo conciencia de que soy mujer, quiero ser madre. Y estoy muy conectada con la serie. Donde más me toca a mí personalmente la serie es en el tema de los niños. Eso es lo que más me emociona en mi vida desde pequeña: yo quiero ser actriz y cuidar niños. Este proyecto es como decir: '¡Guau!, ¿qué ha pasado?' Se han puesto todos los ingredientes para disfrutarlo", dijo en El Periódico. Lo tiene tan claro que lo intentará "aunque sea el mayor riesgo" de su vida.

El desayuno sano de Eva Ugarte y sus secretos de belleza

El lado más personal de Eva Ugarte nos lleva a la hora del desayuno. Eva Ugarte es de las que elige "zumo de limón, tostadas de pan alemán con huevos, aguacate y tomate". Lo contó en una entrevista en La Vanguardia, en la que dijo que le gusta empezar el día con amor y exigencia. "También tomo cacao o té chai con leche de arroz con avellana y siempre canela".

Para mantenerse en forma tiene un entrenador personal y su deporte son las artes marciales. "Voy variando según nos convenga. Siempre practico artes marciales, ¡varias!, y bailo mucho”.

Si le preguntan por sus rutinas de belleza tiene claro que su truco es "beber mucha agua" y reírse todos los días: "También en comer sano, descansar mucho, entrenar y acordarme de respirar con calma".