La actriz Lili Reinhart llama "tóxica" a Kim Kardashian por lo que hizo para la gala MET

Kim Kardashian fue una de las protagonistas de la Gala MET 2022 al aparecer con vestido que llevaba Marilyn Monroe cuando le cantó el famoso "Happy Birthday, Mr President" a John F. Kennedy en 1962.

Un look de lo más icónico para el que se ha preparado durante semanas. En la propia alfombra roja, la empresaria aseguró que estaba "hambrienta" porque llevaba un mes sin ingerir carbohidratos para poder meterse en el icónico vestido. "Me lo probé y no me quedaba bien. Dije, 'Dame tres semanas'. Tuve que perder casi siete kilos", explicó Kim a Access Hollywood, alardeando que había perdido esa cantidad de peso en un tiempo récord.

A pesar de que se ha llevado numerosos elogios por su aparición en la gala MET con un look tan especial, no se ha librado de las críticas por presumir de no comer para entrar en un vestido. La actriz Lili Reinhart, conocida por interpretar a Betty Copper en Riverdale, ha sido una de las personas que se han pronunciado al respecto.

"Caminar por la alfombra roja y hacer una entrevista en la que dices lo hambrienta que estás porque no has comido carbohidratos en el último mes… ¿para encajar en un maldito vestido?", ha empezado lamentando en Instagram Stories, asegurando que eso está "jodido en muchos niveles".

"Admitir abiertamente que te estás muriendo de hambre por el bien de la gala MET. Cuando sabes muy bien que millones de hombres y mujeres jóvenes te admiran y escuchan cada una de tus palabras", ha añadido, pidiendo que se deje de admirar a este tipo d personas: "Por favor, dejad de apoyar a estos famosos estúpidos y tóxicos cuya imagen gira en torno a sus cuerpos".