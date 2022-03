Pete Davidson se tatúa el nombre de Kim Kardashian en el pecho con un hierro caliente

Kim Kardashian ha pasado página en su matrimonio con Kanye West, no cabe duda. A pesar de que ya han firmado los papeles del divorcio, el rapero continua con su campaña de desprestigio y acoso en las redes sociales hacia la que es madre de sus hijos y la actual pareja de esta, el humorista Pete Davidson.

El rapero ha asegurado que por culpa de Davidson no puede visitar a sus hijos -algo que la empresaria ha negado- y teme que los pequeños se introduzcan en el mundo de las drogas por su "mala" influencia. Unos ataques que han puesto en jaque a la opinión pública y que aunque no cesan, tampoco han encontrado en apoyo que West esperaba.

Así, Kim Kardashian continua con su faceta de celebrity, abogada y empresaria. Acaba de anunciarse el regreso de su reality Keeping Up With The Kardashian a Disney Plus y ha visitado a la archiconocida Ellen DeGeneres en su talk show, uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense.

Las fotos que confirmaron su relación

Durante su charla con Ellen, Kim contó que se pensó durante mucho tiempo si compartir con sus casi 300 millones de seguidores sus fotos con Davidson porque eso significaba confirmar que iban en serio. "Supongo que no es oficial hasta que lo publicas en Instagram", después de asegurar que guarda en su móvil muchas otras fotos en pareja.

"Tengo las fotos más lindas de nosotros, y quiero decir, 'Oh, Dios mío, somos tan lindos', pero luego digo, 'No estés tan desesperada. No publiques tanto, solo míralas'", contó.

Finalmente, el pasado fin de semana, la celebrity compartía un 'carrusel' de fotos en su cuenta de Instagram entre las que se incluye una con su chico.

La empresaria bromeó con Ellen DeGeneres sobre lo complicado que se le hizo volver a la vida de soltera, ya que no tenía una cita desde "antes de que existiera Instagram". Así, Kim no sabía "cuáles eran las reglas" para publicar fotos de su nueva pareja en las redes sociales.

Lo que es indudable es que Kim ha recuperado la felicidad al lado del humorista, quien le ha devuelto el amor que no sabía que estaba buscando. "Me siento bien. Yo animo a mis amigos, a la gente que yo quiero, a que sean felices y que lo busquen. Y yo lo estaba buscando. Tengo cuarenta años y fue en plan: 'joder, ve a por ello, busca tu felicidad'. Y así lo hice. Me tomé mi tiempo y la encontré. Me siento genial y quiero que sea así para siempre", dijo.

Los tatuajes de Pete Davidson en honor a Kim Kardashian

Si lo habitual es tener -como mucho- un tatuaje en honor de una pareja, Pete Davidson ha optado por hacerse tres." Sí, tiene unos cuantos tatuajes muy lindos", confirmaba Kim.

"El primer tatuaje que se hizo con una 'K' fue en plan: 'Oh, Dios mío, que bonito. Gracias'; el segundo igual; el tercero... Al final la gente que tiene tatuajes es lo que hace, ¿no? Hacerse tatuajes sobre lo que les pasa en la vida", reconocía la empresaria a la presentadora, asegurando que uno de los más especiales era el que ponía 'Kim' en su pecho. ¿Su favorito? Uno que tiene en el cuello y que pone 'Mi chica es abogada'.

El tatuaje de Pete Davidson en honor a Kim Kardashian // Twitter | GTRES

Uno de ellos, el que pone 'Kim', lo vimos gracias a la foto que West filtró tras mantener una conversación con el humorista por chat. Según el rapero, Davidson le mandó esa foto añadiendo que estaba "en la cama con tu exmujer" como venganza por sus constantes ataques en las redes sociales. Ahora Kim Kardashian asegura que ese tatto se lo hizo con un hierro caliente, un método denominado 'branding'.