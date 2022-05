Kim Kardashian lo ha vuelto a hacer. La modelo y empresaria consiguió un año más que su look fuese uno de los más comentados de la alfombra roja de la Gala MET. Si en 2021 dio que hablar por ir cubierta de negro de la cabeza a los pies (literalmente), esta vez ha brillado con un vestido que perteneció a Marilyn Monroe.

No es un vestido cualquiera. Kim Kardashian acudió a la cita neoyorquina con la moda con el diseño que la Ambición Rubia llevó para cantar "Happy Birthday, Mr President" a John F. Kennedy en 1962.

El vestido, un diseño de Jean Louis, es considerado uno de los vestidos más caros del mundo. En 2016 fue comprado por el museo Ripley’s Believe It or Not! de Orlando por la friolera de 4,81 millones de dólares.

Kim Kardashian saluda en la gala MET 2022 // Gtresonline

Marilyn Monroe murió tres meses después de lucir este vestido que ha exigido a Kim Kardashian adelgazar casi siete kilos para poder llevarlo. Como ella misma contó a Access Hollywood, este vestido no se puede modificar y, de hecho, el vestido terminó de coserse una vez que Marilyn lo llevaba ya puesto.

Poder llevar el vestido fue todo un reto para Kim Kardashian. “Me lo probé y no me quedaba bien. Dije, 'Dame tres semanas'. Tuve que perder casi siete kilos", contó la influencer.Kardashian. "Fue un gran desafío. Estaba decidida a que me sirviese. No he comido carbohidratos ni azúcar en unas tres semanas. Tendremos una fiesta de pizza y donas en el hotel [después de la Met Gala]", añadió sobre su plan postgala.

Kim Kardashian acudió a la cita junto a su chico Pete Davidson, quien desfiló por la alfombra roja con traje de chaqueta de abotonadura cruzada y gafas de sol.

La idea de llevar este vestido la tuvo tras la gala de septiembre de 2021. "Me dije a mí misma, ¿qué hubiera hecho por la temática estadounidense si no hubiera sido el look de Balenciaga? ¿Qué es lo más americano que se te ocurre? Y esa es Marilyn Monroe”, dijo Kardashian para la que "el momento más Marilyn Monroe es cuando le cantó 'Feliz cumpleaños' a JFK".

Así era Kim Kardashian hace tres semanas

Kim Kardashian empezó su dieta para caber en el vestido de Marilyn Monroe a principios de abril. Antes de privarse de carbohidratos y azúcares, la empresaria lucía así.