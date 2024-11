Adele deja en el aire su vuelta a los escenarios tras acabar su residencia en Las Vegas

El pasado 23 de noviembre, concluyó Weekends With Adele, los directos de la artista británica en el Coliseo del Caesars Palace de Las Vegas. Una aventura que comenzó en noviembre de 2022 y que se ha prolongado hasta completa un panel de 100 directos.

Como no podía ser menos, Adele se emocionó concluyendo con su último directo, dando uno de sus discursos más emotivos. "Estoy muy triste de que esta Residencia haya acabado, pero estoy muy contenta de que haya ocurrido", ha comenzado diciendo la intérprete de Hello sobre el escenario en su alegato.

La confesión de Adele tras acabar su último directo: "Fue uno de los peores años de mi vida"

No obstante, la artista ha confesado que ha sido uno de los peores años de su vida: "Me dijeron que era un suicidio profesional y que Las Vegas nunca me perdonaría por hacer algo así, en el último minuto. Pero estuvimos hablando con el equipo previo, y fue entonces cuando empecé a llorar (...) si hubiese llevado a cabo ese show, que cancelé, no hubiese estado aquí haciendo mi show número 100 en el Coliseo".

Con la voz entrecortada, la intérprete de Set Fire to the Rain no dudó en dedicarle unas palabras a su hijo Angelo, de trece años, con el que reveló que, en parte, apostó por hacer una residencia por él. "Elegí hacer una residencia tal vez porque odie hacer giras (dijo en tono de broma), pero lo hice para que llevase una vida más normal".

Tampoco le ha faltado palabras de agradecimiento a su público. La nostalgia le invadió por un momento dado cuando recordó aquel momento cuando se fundió en una abrazo con Céline Dion en mitad de sus directos. "Me sentí muy bien cuando Céline Dion vino al show. Lloré durante una semana entera"ha expresado.

Adele sobre su vuelta a los escenarios: "No sé cuando voy a volver a actuar"

No obstante, la artista no le pone fecha a su vuelta a los escenarios. "Os voy a echar muchísimo de menos, no sé cuando voy a volver a actuar otra vez", ha detallado. La intérprete de Rolling in the deep confiesa que tiene "miedo" de lo que hará mientras tanto. No obstante, la artista ha asegurado que volverá

No obstante, esta noticia no pilla desprevenidos a sus fans. Recordemos que el pasado mes de agosto, durante sus directos en Múnich, Adele ya habló sobre su retirada temporal de los escenarios. “Solo necesito descansar. He pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí y quiero vivirla ahora”, tal y como recoge Billboard.