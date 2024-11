De Adele a Chris Martin: los famosos que no beben alcohol

Aunque a veces se nos olvide, los famosos que copan portadas y noticias en prensa son personas como cualquiera de nosotros. Su rol como celebrities marca indudablemente el rumbo de sus vidas según su gestión de la fama. Algunos aprovechan su alcance público para lanzar mensajes que consideran positivos.

En este sentido, muchos son los cantantes o actores nacionales e internacionales que han hablado sobre su sobriedad por motivos de salud, familiares o por problemas de adicción.

Mario y Óscar Casas

Al igual que su hermano Mario Casas (38), el actor Óscar Casas (26) no bebe alcohol. Decidió hacerlo mientras preparaba su papel en la serie El gran salto, que narra la vida del gimnasta Gervasio Deferr hasta 2017, año en el que salió de una clínica de desintoxicación.

"Hemos normalizado el hecho de beber alcohol como algo social e imprescindible. Es un tópico eso de que si no bebes no lo pasas bien. Ahora salgo con mis amigos, me lo paso igual de bien sin probar ni una gota de alcohol. Me siento más productivo. Mejor conmigo mismo", contó Óscar Casas en una entrevista con El País Semanal.

De Óscar a Dani: así son los cuatro hermanos de Mario Casas | Gtres

Adele

Los problemas de Adele (36) con la bebida no son ningún secreto. La cantante confesó en 2016 que era una "bebedora empedernida", y después reveló que durante el confinamiento por la pandemia llegaba a consumir más de cuatro botellas a la vez.

"Creo que eran las once de la mañana y me había bebido cuatro botellas de vino. Es que estábamos todos en casa, y yo estaba borracha todo el tiempo", contó. Adele se dio cuenta de su adicción y ha trabajado en recuperarse, sin embargo, no es tan sencillo como parece y recayó. Lo explicó durante un concierto en 2023, en el que dijo que llevaba más de tres meses sin probar gota.

Durante su residencia en Las Vegas, vio a una fan con una copa en la mano y exclamó: "Disfruta tu whisky. Estoy muy, muy celosa. [...] Estuve literalmente al borde del alcoholismo durante gran parte de mis 20 años, pero lo echo mucho de menos", explicó la británica.

Adele | Getty

Chris Martin

En 2020, el vocalista de Coldplay aseguró que prefiere no consumir alcohol. "No soy realmente un gran bebedor", dijo en una entrevista en BBC Radio 2.

Durante dicha conversación, Chris Martin (47) explicó que durante toda su trayectoria ha decidido alejarse del lado secreto detrás de las giras de conciertos. Sobre su reacción cuando bebe alcohol, dijo: "Realmente no me va muy bien. Me deprimo o me siento demasiado. Reconozco que ya puedo tener un sabor fuerte, y beber lo hace un poco demasiado fuerte".

Chris Martin | GETTY

Anne Hathaway

La actriz estadounidense desveló en 2019 durante su charla con Ellen DeGeneres que decidió no beber alcohol mientras su hijo viviera con ella. Y no por un motivo moral, sino logístico.

"Lo dejé porque la forma en la que bebo conlleva tener resaca y ese es el problema. Mi última resaca duró cinco días. Cuando esté en una etapa de mi vida donde tenga suficiente espacio para pasar una resaca, podré volver a beber, pero eso no será hasta que mi hijo esté fuera de casa", dijo Anne Hathaway (42) en una entrevista con Modern Luxury.

Anne Hathaway | Getty Images

Tom Holland

El actor británico se sentía prisionero de la bebida, por lo que en enero de 2022 decidió dejar de beber alcohol.

"Ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida y, sin duda, el mayor logro. Estoy muy orgulloso de estar sobrio hoy", dijo Tom Holland (28) en una entrevista con Forbes, con motivo del lanzamiento de su propia marca de cervezas sin alcohol.

Tom Holland se sincera sobre su relación con las redes sociales y cómo le afecta lo que los demás piensan de él | GETTY IMAGES

Daniel Radcliffe

El también actor británico contó su experiencia con el alcohol en una entrevista con BBC Radio 4 en 2020: "Bebía mucho hacia el final de Harry Potter y durante un tiempo después de que se terminara. Era por el pánico, por no saber muy bien qué hacer a continuación, por no sentirme lo suficientemente cómodo con quién era como para permanecer sobrio", reconoció.

Daniel Radcliffe (35) lleva desde 2010 sin beber alcohol, desde que se despertó una mañana y pensó: "Probablemente, esto no sea bueno", según contó a Off Camera.