Adele navega por un río de tentaciones en el videoclip de 'I Drink Wine'

"¿Cómo es posible que nos hayamos convertido en una versión de una persona que ni siquiera nos gusta?". Adele canta en I Drink Wine sobre el desgaste no solo de una pareja, si no de uno mismo.

Según ella misma contó a Apple Music, la letra de la canción habla del proceso de darse cuenta de que uno mismo se ha convertido en un desastre. Reconocer que algo no estaba bien en su interior le sirvió además para saber que su matrimonio con Simon Konecki no lo iba a solucionar. No valía de nada que ahogase sus penas en vino porque era precisamente esta bebida la que la hacía descender a los abismos.

"Cuando era un niño / cualquier cosa podría sobrevolar mi mente / empapándolo todo de diversión / pero ahora solo tomo vino"

En el vídeo vemos a Adele con una copa de vino en la mano, flotando sobre un río cuyas aguas la van conduciendo por un camino lleno de turbulencias y tentaciones líquidas. Termina tirando la copa y volviendo a la realidad, el set donde se grabó este vídeo.

30 es un disco para que su hijo Angelo entienda por qué se divorció de su padre. Para la artista británica tener un núcleo familiar estable era fundamental cuando su hijo llegase al mundo, pero la realidad no resultó ser como había planeado.

"Estaba avergonzada por divorciarme tan rápido, y me sentía culpable con mi hijo. Me había prometido a mí misma que, cuando tuviera hijos, mi pareja y yo estaríamos juntos. Y lo intenté durante mucho, mucho tiempo. Pero desmonté la vida de mi hijo por mi felicidad", le dijo a Oprah Winfrey en su entrevista más sincera.

Como todos sus trabajos, 30 es un álbum autobiográfico en el que Adele plasma en forma de canción todas esas experiencias que la han llevado a convertirse en quien es a día de hoy.

La cantante estableció una narrativa personal en sus tres videoclips más emblemáticos. Si en Rolling In The Deep reconstruía de cero una casa vieja y llena de polvo, en Hello se muda a este nuevo hogar cargado de esperanzas. Con el single principal de su último disco, Easy On Me, llegó el momento de abandonar ese refugio para cerrar una dolorosa etapa.

Recaída en el alcohol por la separación

Su separación en el año 2019 le devolvió los fantasmas de un pasado encharcado en alcohol. Konecki se había convertido en un gran pilar para ella, le dio estabilidad cuando más lo necesitaba.

"Creo que de no haberlo conocido podría haber ido fácilmente por caminos no recomendables y a una especie de autodestrucción", le contó a Oprah sobre los inicios de su relación. La bebida siempre había sido para ella un refugio y después de apartarse de él para formar una familia, cuanto todo se desmoronó volvió a recurir a él.

Sin embargo, tuvo fuerza para sobreponerse y darse cuenta de que esos hábitos no la iban a conducir a ningún buen sitio. "Me di cuenta de que tenía mucho trabajo que hacer en mí misma, dejé de beber y comencé a hacer muchas cosas para mantenerme centrada", contó en la misma charla, en la que aseguró que el ejercicio físico fue clave para lograr la estabilidad y deshacerse de la ansiedad. Además, perdió 70 kilos de peso y su imagen cambió radicalmente.

Letra de 'I Drink Wine' de Adele en español

¿Cómo puede uno volverse tan limitado?

How can one become so bounded

¿Por elecciones que alguien más hace?

By choices that somebody else makes?

¿Cómo es que ambos nos hayamos convertido en una versión?

How come we've both become a version

¿De una persona que ni siquiera nos gusta?

Of a person we don't even like?

Estamos enamorados del mundo

We're in love with the world

Pero el mundo solo quiere derribarnos

But the world just wants to bring us down

Poniendo ideas en nuestras cabezas

By putting ideas in our heads

Que corrompen nuestros corazones de alguna manera

That corrupt our hearts somehow

Cuando yo era un niño

When I was a child

Cada cosa podría volar mi mente

Every single thing could blow my mind

Empapándolo todo por diversión

Soaking it all up for fun

Pero ahora solo tomo vino

But now I only soak up wine

Dicen que juegues duro, trabajas duro

They say to play hard, you work hard

Encuentra el equilibrio en el sacrificio

Find balance in the sacrifice

Sin embargo, no conozco a nadie

Yet I don't know anybody

¿Quién está realmente satisfecho?

Who's truly satisfied

Será mejor que creas que estoy intentando (intentando, intentando)

You better believe I'm trying (trying, trying)

A seguir subiendo (subiendo, subiendo)

To keep climbing (climbing, climbing)

Pero cuanto más alto subimos

But the higher we climb

Se siente como si ninguno de los dos fuera más sabio (ahh)

Feels like we're both none the wiser (ahh)

Así que espero aprender a superarme

So I hope I learn to get over myself

Deja de intentar ser alguien más

Stop trying to be somebody else

Para que podamos amarnos gratis

So we can love each other for free

Todos quieren algo

Everybody wants something

Tu solo me quieres

You just want me

Por que me obsesiono

Why am I obsessing

¿Sobre las cosas que no puedo controlar?

About the things I can't control?

¿Por qué busco aprobación?

Why am I seeking approval

¿De gente que ni siquiera conozco?

From people I don't even know?

En estos tiempos locos espero encontrar

In these crazy times I hope to find

Algo a lo que pueda aferrarme

Something I can cling on to

Porque necesito algo de sustancia en mi vida

'Cause I need some substance in my life

Algo real, algo que se siente verdadero

Something real, something that feels true

Será mejor que creas por ti he llorado (he llorado, he llorado)

You better believe for you I've cried (I've cried, I've cried)

Mareas altas (mareas altas, mareas altas)

High tides (high tides, high tides)

Porque te quiero tanto

'Cause I want you so bad

Pero no se puede combatir fuego con fuego (ahh)

But you can't fight fire with fire (ahh)

Oh, así que espero aprender a superarme

Oh, so I hope I learn to get over myself

Deja de intentar ser alguien más

Stop trying to be somebody else

Oh, solo quiero amarte (para que podamos amar)

Oh, I just want to love you (so we can love)

Te amo gratis (el uno al otro gratis)

Love you for free (each other for free)

Todos quieren algo de mi

Everybody wants something from me

Tu solo me quieres

You just want me

Escucha, sé lo bajo que puedo llegar

Listen, I know how low I can go

Doy tan bien como recibo

I give as good as I get

Te llevas la peor parte de todo

You get the brunt of it all

Porque eres todo lo que me queda

'Cause you're all I've got left

Oh, espero en el tiempo (esperanza en el tiempo)

Oh, I hope in time (hope in time)

Ambos encontraremos (ambos encontraremos) tranquilidad

We both will find (we both find) peace of mind

A veces el camino menos transitado

Sometimes the road less traveled

Es mejor dejar un camino atrás (ahh)

Is a road best left behind (ahh)

Bueno, espero aprender a superarme.

Well, I hope I learn to get over myself

Deja de intentar ser alguien más

Stop trying to be somebody else

Oh, solo quiero amarte (para que podamos amar)

Oh, I just want to love you (so we can love)

Te amo gratis, sí (el uno al otro gratis)

Love you for free, yeah (each other for free)

Porque todos quieren algo de mí

'Cause everybody wants something from me

Tu solo me quieres

You just want me

Será mejor que creas que estoy intentando (intentando, intentando)

You better believe I'm trying (trying, trying)

A seguir subiendo (subiendo, subiendo)

To keep climbing (climbing, climbing)

Pero cuanto más alto subimos

But the higher we climb

Se siente como si ninguno de los dos fuera más sabio

Feels like we're both none the wiser

El único arrepentimiento que tengo

The only regret I have

Desearía que fuera solo en un momento diferente

I wish that it was just at a different time

El período más turbulento de mi vida

A most turbulent period of my life

¿Por qué te pondría eso?

Why would I put that on you?

Eso es como algo muy pesado de lo que hablar

That's just like a very heavy thing to have to talk about

Pero debido a ese período de tiempo

But because of that period of time

Aunque fue muy divertido

Even though it was so much fun

No pude continuar y crear nuevos recuerdos con él

I didn't get to go on and make new memories with him

Sólo había recuerdos en una gran tormenta

There was just memories in a big storm