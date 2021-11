Adele lanza la emotiva 'Hold on', un nuevo adelanto de su álbum '30'

Las mareantes cifras de la primera semana de 'Easy On Me' de Adele // youtube

Cada vez quedan menos días para poder disfrutar de 30, el esperadísimo nuevo disco de Adele tras seis años de silencio. Easy on me ha sido la canción escogida por la artista británica como carta de presentación de este nuevo trabajo. Un tema que, tal como explicó en una entrevista para Vogue UK, trata sobre su ex, Simon Konecki.

Adele confesó que tenía la necesidad de explicar lo que había sucedido en este disco y que además era un legado para su hijo Angelo: "Esa canción es obviamente sobre cosas que pasaron, pero quería ponerlo en el álbum para mostrarle a Angelo cómo espero que trate a su pareja, ya sea una mujer, un hombre o lo que sea".

Easy on me se ha convertido en todo un éxito posicionándose en los primeros puestos de las listas de muchos países pero ahora le llega el turno a otro tema, Hold on. Adele ya nos adelantó un pequeño fragmento de esta canción que ahora forma parte de la campaña de navideña de Amazon, donde podemos escucharla prácticamente al completo.

Una preciosa balada a piano que habla de los problemas de lidiar con uno mismo con frases como "Juro por Dios que soy un desastre. Cuanto más lo intento, retrocedo. En este momento, realmente odio ser yo", pero para dar un mensaje de esperanza: "Deja que el tiempo sea paciente. Deja que el dolor sea amable. Solo espera, solo espera. Sobreviviré".

Una letra que casa a la perfección con el motivo de la campaña, donde Jeff Bezos aborda los problemas de salud mental, en este caso de una chica joven.

El divorcio, el tema principal de '30'

Cuando anunció el lanzamiento de Easy on me, Adele realizó un directo de Instagram en el que estuvo hablando con sus seguidores de temas de lo más diversos. Entre ellos, respondió a la pregunta de un fan sobre la temática del álbum: "Divorcio, cariño, divorcio".

En 2016 se casó con el empresario Simon Konecki, a quien conoció en 2011 y con quien tuvo su hijo Angelo en 2012. Lamentablemente la pareja se separó en 2018 tal como confirmaron sus representantes.

Esto coincide con la fecha de su 31 cumpleaños en la que aseguró que estaba trabajando en este disco. Y como es habitual en su trayectoria, se inspira en sus relaciones personales —especialmente en el desamor— para componer sus temas.