Adele y Simon Konecki ponen fin a su relación y anuncian su divorcio

Tras una relación de siete años, Adele y Simon Konecki han decidido separarse pero "han pedido privacidad" y "no habrá más comentarios”, según los representantes de la ganadora del Oscar de 30 años.

En enero de 2012, la cantante de ‘Someone like you’ conocíamos su romance con Konecki, y en junio de ese mismo año anunciaban que estaban esperando un hijo, Angelo, que nació el 19 de octubre.

"No me interesa estar con alguien del medio artístico porque todos tenemos mucho ego. Él no se siente amenazado por ningún aspecto de mi vida y es algo que me parece maravilloso”, decía Adele en una entrevista a Vanity Fair.

Sin embargo, el pasado marzo pudimos ver al cantante fuera del estudio de grabación de Nueva York sin su anillo de compromiso.

Por su parte, los fans no han tardado en especular acerca del contenido de su nuevo disco, y sobre si las letras de las canciones hablarán sobre su relación con Konecki su abrupto final: