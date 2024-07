Aitana confiesa su amor a Sebastián Yatra en A Coruña: "Yo quiero a mi Akureyri"

Te interesa Los sensuales vídeos de Aitana en Chiclana que han revolucionado las redes sociales

Apenas unas horas de anunciar que había agotado las entradas de su segundo concierto consecutivo en el Bernabéu, Aitana se ha subido al escenario del Morriña Festival para dar un nuevo espectáculo ante sus seguidores y el público de A Coruña.

Más allá de demostrar su carisma sobre el escenario, el momento más destacado del concierto ha tenido lugar con la canción Akureyri, su colaboración con Sebastián Yatra. El título de la canción alude al nombre de la ciudad de Islandia donde ambos pasaron unos días de desconexión en junio de 2023. El tema se publicó cuando, aparentemente, Aitana y Yatra ya no eran pareja, aunque recientemente han vuelto juntos.

Bajo este contexto, Aitana ha pronunciado unas emotivas palabras, donde reflexiona sobre todo lo ha aprendido en la vida y todo lo que le queda por aprender.

"A veces os equivocaréis, mucho, pero eso es lo más bonito de vivir también", ha dicho dirigiéndose al público presente. "Aprender a que nos equivocamos y que con esas equivocaciones nos hacemos mejores personas. Yo, con todo esto, quería deciros que yo también he aprendido a querer muy bonito a lo largo de este tiempo, de esta vida".

Y, desde un lado más personal, ha añadido: "Tengo 25 años, me queda mucho por aprender todavía, pero qué bonito es el amor, querer a alguien... Yo quiero a tanta gente, a mis padres, a mi familia que me apoya desde el primer momento, a mis amigos... A mi Akureyri. Porque vosotros tenéis aquí a un Akureyi, ¿no?".

Además, Aitana ha interpretado su tema con el colombiano con un pequeño cambio en la letra. La canción original dice: "Quedamos tú y yo mirando el cielo / Esperando una aurora que no llega y qué más da / Si estamos tú y yo / Que no brille el cielo / No importa / Tú me alumbras mucho más / Y esa luz nunca se irá".

Este sábado, en cambio, la catalana ha cambiado la palabra "quedamos" por "estamos". En vez de cantar "Quedamos tú y yo mirando el cielo", dice "Estamos tú y yo mirando el cielo". Con esto, hace más hincapié en el tiempo presente, cuando parece que Aitana y Sebastián Yatra están viviendo su mejor momento como pareja.