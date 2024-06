Aitana deslumbra en Marbella con nuevo repertorio, guiño para Sebastián Yatra y emotivos mensajes a sus fans

Aitana continúa brillando con su gira de Festivales. Tras su paso por Sevilla y Mallorca, la artista ha aterrizado en el Starlite de Marbella con el primero de los tres conciertos que la cantante dará este verano en el festival.

La artista se mostraba emocionada por este triplete. "Estoy feliz de volver a Starlite y venir tres noches, como Luis Miguel. Admiro a muchos artistas del cartel. Este es de los escenarios más grandes en los que he estado, y más íntimos a la vez. Al público lo tienes muy cerca", decía la cantante.

Antes de cantar temas como Más, No te has ido o Igual, la cantante recordaba su última vez sobre ese escenario. "Este es el tercer año que vengo y hacía tres que no venía. En 2021, cuando tenía 21 años, vine con '11 Razones'. Me hacía mucha ilusión traer un poquito de aquello que hice aquí después de tres años", contó al público.

La noche que se cumplieron 5 años de su primer concierto

Este 22 de junio se cumplían cinco años desde que Aitana ofreció su primer concierto en solitario tras su paso por Operación Triunfo. Un emotivo aniversario que le ha traído recuerdos del pasado y por el que se ha mostrado muy agradecida a sus fans.

"Quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por seguir aquí, por seguir viéndonos y gracias por confiar en nosotros, porque todo este recorrido ha sido un sueño, de verdad, gracias de de corazón", pronunció.

'Otra noche sin ti' vuelve al setlist

Una de las sorpresas del show fue el regreso de Otra noche sin ti, canción que había eliminado de su repertorio y que regaló a un público totalmente entregado a la artista.

Guiño para Sebastián Yatra antes de Akureyri

Otro de los temas estrella fue 'Akureyri', la balada que grabó con el artista colombiano en el que cantan sobre los pormenores de su relación y posterior ruptura. "Para mí esta canción es muy especial. Lo he dicho bastantes veces, pero es que lo pienso de verdad. Además de ser una canción especial porque es una canción de corazón, la he hecho con una persona muy especial que además viene a este festival el 24 de agosto", decía la artista antes de cantar el éxito que interpreta junto a Sebastián Yatra.

Puro fuego con la coreografía de 'mi amor'

Aitana baila como le da la gana y muestra de ello es la potencia con la que interpreta la coreografía de 'miamor', ese baile que tanto criticaron cuando arrancó el Alpha Tour. La cantante está más segura que nunca sobre el escenario y eso se nota.