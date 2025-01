Aitana desvela detalles sobre su nuevo disco y habla sobre las noticias falsas: "Me río, o me pongo a llorar"

Aitana ha concedido una entrevista a E! NOW LATINO desde Latinoamérica para promocionar su nueva canción Segundo intento más allá de las fronteras españolas.

Así, la catalana ha hablado sobre numerosos temas: su próximo álbum de estudio, los preparativos para sus dos conciertos en el Bernabéu, las noticias falsas alrededor de su vida privada, el futuro estreno de su documental Aitana: Metamorfosis...

En cuanto a su cuarto disco, Aitana ha desvelado que será su álbum con más número de canciones. Y no solo eso, sino que también será el que más colaboraciones con otros artistas tenga. Estos detalles se suman a que el azul es el color protagonista del proyecto o que Segundo intento es su primer sencillo.

Sobre las noticias falsas sobre su vida

El medio latinoamericano ha querido preguntar a Aitana cómo reacciona cuando lee alguna noticia falsa sobre ella. "Me río, o me pongo a llorar, también me pongo a llorar...", dice riéndose algo nerviosa.

El pasado 17 de enero, la artista publicó en sus redes sociales un duro comunicado tras los rumores de su reconciliación con Miguel Bernardeau, los cuales coincidieron con el anuncio de Segundo intento. En este sentido, Aitana explicó que su canción "está planificado desde octubre de 2024, y nada tiene que ver con lo que se anda especulando".

Sus palabras llegan "después de tanto tiempo utilizando mi imagen para clickbait con muchas cosas inventadas, que esto además es ilegal", según dijo. Y añadió: "No grabéis mi casa, da miedo e inseguridad que la gente pueda saber dónde vivo. [...] ¿Cómo es posible que en 17 días que llevamos de año yo ya haya tenido 3 novios?".

Sobre los conciertos en el Bernabéu

Aitana celebrará no uno, sino dos conciertos en el Santiago Bernabéu de Madrid. Las fechas sufrieron un cambio por las reformas del estadio para solucionar sus problemas de ruido, y finalmente los espectáculos tendrán lugar el 27 y 28 de junio de 2025 con todas las entradas agotadas.

"Nunca he hecho un estadio en mi vida, es la primera vez que voy a hacer dos estadios, además en el Santiago Bernabéu", comenta la artista para E! NOW LATINO. "Van a ser por lo menos tres meses de preparación, mucho físicamente porque hay muchos metros de distancia. Tengo que tener mucha resistencia para poder bailar y cantar", asegura.

"Tengo que prepararme todas las canciones, las nuevas canciones también, las coreografías... Va a haber mucha disciplina y rutina de entreno, de comer sano y de ir a ensayar", explica sobre su metodología de trabajo antes de la gran cita.

Sobre su documental 'Aitana: Metamorfosis'

Aitana: Metamorfosis es el título de la docuserie sobre la vida de la joven cantante catalana, que verá la luz el próximo 28 de febrero. ¿Y qué podremos encontrar en él? "Vais a ver a una Aitana que la gente no sabe, que no conoce, porque siempre me he cerrado a contar tanto de mí por vulnerabilidad, por miedo a que sepan demasiado y eso lo puedan utilizar en mi contra", cuenta. "Es una cosa que se te instaura en la cabeza y no es así tampoco, por ser tan pública en mi país, en España".

Y añade: "Me apetece un poco explicar qué es lo que vivo yo diariamente, cómo estamos montando los Bernabéu, cómo he hecho el disco, cómo soy yo en la intimidad con la gente que quiero... Es un poco eso".