Aitana duerme en casa de Miguel Bernardeau mientras critica los rumores sobre su reconciliación

Aitana y Miguel Bernardeau habrían retomado su relación sentimental tras haber puesto fin a su amor a finales de 2022. Sin embargo, en medio de las informaciones en esa línea, la cantante y el actor han querido pronunciarse.

Por su parte, Bernardeau ha pedido a la prensa el viernes 17 de enero que le dejen "en paz" mientras se tapaba la cabeza con la capucha mientras abría la puerta del coche. "¿Qué tal estás por la reconciliación?", le preguntaba uno de los periodistas, a lo que el actor se pronunciaba: "Dejad de inventaros cosas".

Dos días antes, el miércoles 15 de enero, Miguel Bernardeau dijo: "No voy a decir nada, de verdad, no lo hagas. Voy a quedarme en silencio. Nada, no. No lo hagas, por favor. No lo hagas. Os contestaré, pero cuando quiera. Por favor, ahora no, déjame. Yo sé que has estado esperando ahí, pero es que no lo voy a hacer. Lo siento".

Mientras, Aitana anunció el 16 de enero el lanzamiento de su próximo sencillo, cuyo título ha sido muy relacionado con su vida sentimental: Segundo intento. Así, la artista ha emitido un comunicado el viernes 17 de enero, asegurando que su tema musical "está planificado desde octubre de 2024, y nada tiene que ver con lo que se anda especulando".

Sus palabras llegan "después de tanto tiempo utilizando mi imagen para clickbait con muchas cosas inventadas, que esto además es ilegal", según señala Aitana, que añade: "No grabéis mi casa, da miedo e inseguridad que la gente pueda saber dónde vivo. [...] ¿Cómo es posible que en 17 días que llevamos de año yo ya haya tenido 3 novios?", pregunta en relación con Miguel Bernardeau y Jude Bellingham.

En mitad de toda esta cronología, Europa Press ha publicado el viernes unas imágenes de Aitana saliendo en coche de la casa de Miguel Bernardeau. "Pasaron la noche de ayer juntos y ha sido esta mañana cuando la cantante abandonaba el domicilio del actor conduciendo su propio coche", informa la agencia de noticias.