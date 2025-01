Las teorías sobre el significado del símbolo que hace Aitana al final del vídeo de 'Segundo Intento'

El Segundo Intento de Aitana llega preparado para triunfar en las pistas de baile. Con mezclas new wave y destellos de sintetizadores, el estribillo es el gancho perfecto y no mover algún músculo al escucharlo se antoja muy difícil.

La cantante, que estrena este viernes el tema con el que da paso a una nueva era —y a un nuevo disco—, lleva un par de semanas copando titulares de revistas y prensa digital. El supuesto Segundo Intento con Miguel Bernardeau sigue sin confirmarse, pero lo que sí que ha quedado claro es que Aitana controla la narrativa de su vida personal y laboral a las mil maravillas.

Ella advertía: "Dejad de inventar cosas". Y no mintió. A todas luces, la letra no cuenta su historia con el actor de Querer, sino con el cantante de Tacones Rojos. No es ningún secreto que Sebastián Yatra y Aitana liquidaron su amor tras una reconciliación fallida que no le ha dejado muy buen sabor de boca a la cantante. "No fue que lo hicieras / fue como lo hiciste / no fue que te fueras / fue cómo te fuiste", protesta, resignada.

Además de los dardos de la letra, el videoclip, dirigido por Daniel Eguren, esconde algún que otro mensaje secreto. El más evidente, pero de momento indescifrable, es el símbolo que Aitana dibuja con sus brazos y manos al final del clip.

En redes sociales han surgido un sinfín de teorías. La más extendida es que se trata de la letra griega Omega, que daría nombre a su nuevo disco tras el éxito de Alpha, que también correspondía a un caracter de este alfabeto. Antes de aquel estreno en 2023, Aitana fue esparciendo dibujos del símbolo en sus redes y vídeos, así que no sería nada de extraño que siguiese la misma estrategia. Sin embargo, el símbolo Omega no corresponde con el dibujo, así que tenemos que destacarlo.

La opción más factible: el símbolo de cáncer

Aitana nació un 27 de junio de 1999. Y los nacidos en esa fecha corresponden al horóscopo cáncer, cuyo símbolo es muy parecido al gesto de Aitana. Es lo que más se acerca a la realidad objetiva, aunque con el matiz de que la cantante deja plana la parte de abajo.

Otra opción -un tanto descabellada- es que se trate de la onda vital de Dragon Ball. Sí, en redes, además de comentarios desafortunados, hay tiempo y espacio para tomarse las cosas con humor.

El significado real solo lo puede confirmar la propia artistas, así que seguiremos de cerca sus pasos y sus movimientos. Una nueva era acaba de empezar.