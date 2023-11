Aitana responde a las declaraciones de Sebastián Yatra sobre su ruptura al volver a Madrid

Hace escasos días Sebastián Yatra confirmaba a la prensa su ruptura con Aitana, pese a que nunca confirmaron su noviazgo ni dieron ningún detalle de su relación a la prensa.

El intérprete de Tacones Rojos aseguró que ambos estaban solteros y que habían compartido una bonita historia que ya ha llegado a su fin.

"Con ella nos queremos un montón, somos y seremos grandes amigos de la vida y en este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una bonita historia este año", ha declarado.

Paralelamente, Aitana rompió a llorar en su concierto de Bogotá, Colombia —país de Yatra—, y se sinceró con sus fans diciendo que no estaba pasando por su mejor momento. "Hoy no estoy emocionalmente bien. No pasa nada, hay días en los que estás bien y en los que no", expresó. Sus lágrimas acompañadas de las declaraciones de Yatra terminaron de delatar la ruptura.

En su llegada a Madrid, y tras las palabras del colombiano, saber cómo ha vivido la situación ha sido una pregunta obligatoria para la cantante, pese a que todo el mundo sabe que ella no da detalles de su vida privada. Aun así, han conseguido rascar una pequeña respuesta.

"Sebastián es, siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo, y eso es lo que voy a decir, no voy a decir nada más", ha respondido la cantante para continuar respondiendo a la pregunta de qué le parecieron las declaraciones de Yatra: "No, por favor, tranquilamente. De verdad que somos muy amigos y eso está superbién, [sus declaraciones] me parecieron superbién, faltaría más".

Ahora, y como siempre, la artista continua enfocada en su carrera profesional, que se encuentra en su momento más alto.