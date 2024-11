Aitana se vuelca con los afectados por la DANA en Valencia y las redes aplauden su ayuda anónima

Aitana está siendo una de las artistas más implicadas en ayudar a los afectados por la DANA en Valencia. La artista lleva desde el primer día hablando con víctimas para conocer sus necesidades y difundir información útil a través de sus redes sociales.

Además, durante este fin de semana, Aitana ha decidido acudir presencialmente a varios municipios de la provincia para ofrecer su ayuda quitando barro o repartiendo comida, siempre de forma anónima: ella no está haciendo alarde de su labor, sino que la información relativa a su ayuda llega siempre de segundas personas o de imágenes captadas por vecinos.

Su donación a Catarroja, donde ha ido a quitar barro

Desde las inundaciones por la DANA, Aitana ha mantenido un contacto estrecho con uno de los afectados, Julio Braceli, a través de Instagram para conocer sus necesidades. Así, el vecino de Catarroja hizo pública una donación que la cantante quería mantener en privado: "He tenido la suerte de poder descargar un tráiler de 17 palets de productos de primera necesidad, y ella no quería que se sepa, pero para mí es de justicia", dijo. Además, insistió en que Aitana ayuda de forma diaria "sin decir nada a nadie y sin buscar nada a cambio".

Ahora, el mismo vecino de Catarroja ha publicado un vídeo el 8 de noviembre para desvelar que Aitana ha acudido al municipio para "conocernos y estar en el barro". "No tenía bastante con enviar el camión, así que se ha venido con su equipo de amigas y han estado con nosotros, en el barrio donde más barro hay. Desde las nueve de la mañana, [ha estado] dando palazos al barro con todas sus amigas al máximo nivel, coordinadas y superpreparadas".

Además, Julio ha destacado que Aitana y sus amigas son solo "como otro grupo de voluntarios más": "Parece que, hoy en día, que un artista quiera ayudar es una noticia. Yo considero que no, que los artistas son seres humanos con emociones y con un altavoz para darnos visibilidad a los que tenemos necesidad y somos pequeños pueblos en problemas ahora mismo".

Su ayuda a un refugio de animales en Torrent

Más allá de Catarroja, Aitana también ha ayudado a Minipow, un santuario de animales ubicado en Torrent y gestionado por los vecinos Ana y Rubén.

Según informa Vanitatis, la cantante acudió al lugar el 7 de noviembre para grabar "contenido para sus redes con el fin de dar visibilidad a este espacio que acoge a más de 50 cobayas, conejos y otros pequeños animales". El objetivo de la artista era "movilizar a sus seguidores y ayudar a recaudar fondos y materiales que les permitan volver a levantar el hogar de estos pequeños rescatados", destaca la publicación.

Reparto de comida en Picanya o Alfafar

Durante el fin de semana, Aitana también ha estado repartiendo comida a los afectados por la DANA y a los voluntarios de municipios como Picanya o Alfafar. Lo ha hecho en colaboración con la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen, cuyo objetivo es ofrecer comida en lugares afectados por desastres naturales de cualquier parte del mundo.

Las redes aplauden el anonimato de Aitana

La solidaridad anónima de Aitana o Rosalía ha abierto un profundo debate sobre la moralidad de que los rostros públicos difundan en redes sociales su ayuda en Valencia, destacando que resulta más honesto hacerlo de forma discreta y manteniéndose en un segundo plano. Hay quienes defienden que la ayuda es ayuda y que hacerlo públicamente no supone ningún problema, mientras otros aseguran que ninguna ayuda es anónima si llega por parte de un famoso.

Sin embargo, muchos son los usuarios en redes sociales que están aplaudiendo a los artistas que llegan a Valencia sin anunciarlo y ofreciendo el máximo apoyo posible a los afectados por la catástrofe. "Rosalía y Aitana ayudando en Valencia a los afectados por la DANA, dos de las mujeres más influyentes en España, ambas sin necesidad de publicar nada ni lucrarse del tema", destaca un usuario en X (antes Twitter) en referencia a algunos influencers que han sido criticados por hacer lo contrario.

Del mismo modo, el presentador de Me Pones salió a defender a Rosalía en Instagram cuando se viralizó su presencia en Sedaví para repartir comida, alegando que las imágenes sobre su ayuda llega por parte de los vecinos, y no de la propia artista: "Ha ido a colaborar con World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, que está operando desde ese punto. No ha subido nada a sus redes, así que no es que haya ido precisamente a hacerse la foto", asegura Juanma Romero.