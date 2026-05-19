Alejandro Sanz y su pareja Stephanie Cayo sorprenden cantando 'Corazón partío' en Las Vegas
El cantante ha cerrado su paso por Estados Unidos con la gira ¿Y Ahora Qué? World Tour antes de los doce conciertos que tiene por delante en España.
Alejandro Sanz se encuentra recorriendo el mundo con la gira ¿Y Ahora Qué? World Tour, con la cual hará varias paradas en España del 6 de junio al 24 de julio.
De hecho, este 17 de mayo ha actuado en Las Vegas, lugar donde ha subido al escenario a su actual pareja, la actriz peruana Stephanie Cayo.
Ambos sorprendieron a los asistentes al cantar juntos el mítico Corazón Partío, creando una escena íntima y romántica que enloqueció al público.
Miradas cómplices, sonrisas, abrazos y algún que otro beso tímido... Su actuación estuvo cargada de demostraciones de amor que quedan muy lejos de lo que canta la letra...
La canción fue una versión más animada del tema original, la cual sirvió para cerrar con broche de oro su paso por Estados Unidos antes de los 12 conciertos que tiene por delante en España.
Sus próximos conciertos en España
- 6 de junio - Sevilla - Estadio de la Cartuja
- 12 de junio - Gijón - Parque Hermanos Castro
- 14 de junio - Bilbao - Bilbao Exhibition Centre (BEC)
- 17 de junio - Mallorca - Estadi Mallorca Son Moix
- 20 de junio - Madrid - Riyadh Air Metropolitan
- 27 de junio - Barcelona - RCDE Stadium
- 4 de julio - Gran Canaria - Gran Live Fest
- 8 de julio - Murcia - Plaza de Toros
- 9 de julio - Murcia - Plaza de Toros (SOLD OUT)
- 11 de julio - Valencia - Estadio Ciutat de València
- 18 de julio - A Coruña - Coruña Sounds
- 24 de julio - Fuengirola (Málaga) - Marenostrum Fuengirola