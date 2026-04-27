Alejandro Sanz confiesa por qué nunca surgió el amor con Shakira: "No me gustaría perderla"

Durante años, los rumores sobre una posible relación entre Alejandro Sanz y Shakira han estado sobrevolando sus carreras, pero nunca se llegaron a hacer realidad.

Canciones como La Torturay Te lo agradezco, pero no y la más reciente Bésame fueron las causantes de estas sospechas, aunque sobre todo fueron sus interacciones en directos y videoclips los que captaron sus miradas.

Ahora, el cantante de El vino de tu boca ha hablado en Lo de Évole sobre su relación con la colombiana y ha dejado claro que siempre hubo una amistad y que fue la mejor opción.

Amigos mejor que amantes

A pesar de la palpable química que se les veía demostrar siempre, Alejandro Sanz ha señalado uno de los motivos por los que nunca intentaron tener algo más de una amistad: "Feeling no digo yo que no hubiera, pero ella tenía su novio".

Concretamente, Alejandro Sanz habla de Antonio de la Rúa, hijo de Fernando de la Rúa, presidente de Argentina entre 1999 y 2001. Shakira tuvo una relación con él bastante longeva, del año 2000 al 2010.

Alejandro Sanz confesó además que él también tenía pareja y que Antonio era su amigo, por lo que no era posible.

Y es que, aunque hubiera cierta tensión sexual entre ellos, ya no la hay, y en parte Alejandro Sanz se alegra de que no ocurriera nada: "Ahora casi lo agradezco porque la amistad que tenemos es una de las cosas más bonitas".

"Tengo una amistad con ella que no me gustaría perderla por nada", declaró.

Los vídeos que los delataban

En este periodo, los cantantes publicaron La Tortura (2005) y Te lo agradezco, pero no (2006).

El primer tema se convirtió en un éxito mundial, mezclando pop latino y reguetón en una letra y videoclip cargados de tensión sexual.

La Tortura la han cantado en directo en varias ocasiones, demostrando su complicidad solo con la mirada, como en la gala de los Latin Grammy de 2006.

En cuanto a Te lo agradezco, pero no, un tema esta vez más calmado, también pudo vérseles cantándola en directo a lo largo de los años, demostrando que su conexión siempre ha estado intacta.

Pero no acaba aquí la cosa, sino que recientemente estrenaron Bésame (2025), incluida en el disco ¿Y Ahora Qué ?, de Alejandro Sanz, en la cual hemos podido verles tan unidos como siempre, pero con una actitud ciertamente más similar a la de una buena amistad.