Los aprendizajes de Alejandro Sanz tras sufrir depresión: "Era una sensación de vacío total"

Alejandro Sanz ha explicado en numerosas entrevistas que ha sufrido varias veces depresión, de la que fue diagnosticado en 2023 (aunque ya había tenido problemas de salud mental antes). El madrileño asegura que no sabe cuánto tiempo sufrió depresión porque "una vez que te pasa una vez, no creo que desaparezca del todo para siempre", dice en Lo de Évole.

Tras tantos años de experiencias personales, el cantante ha aprendido a concebir la vida desde otra perspectiva. "Siempre, siempre, siempre sonrío, siempre doy gracias por despertarme. Porque la vida es increíble si tienes la oportunidad de trabajar en lo que te gusta, si tienes salud, si tu familia está bien", le dice a Jordi Évole.

"Era una falta absoluta de sentimientos"

En una entrevista con El País en 2026, Alejandro Sanz reflexiona sobre sus "episodios realmente depresivos". "Hay gente que dice que no se puede confundir tristeza con depresión. ¡¿Y usted qué sabrá?! Porque si usted me dice que yo no sé distinguir entre la tristeza y la depresión, es que usted no sabe de lo que está hablando", dice.

Y añade: "Sé qué tuve cuando me diagnosticaron la depresión. Yo no había sentido nada igual en mi vida. No es un sentimiento. Yo sé lo que es la tristeza, yo sé lo que es la alegría, sé lo que es el enfado, la ira, el hambre, sé cómo me siento en cada situación. Eso que yo sentí y que ha vuelto a aparecer, aunque en dosis más pequeñas, era una falta absoluta de sentimientos, una sensación de vacío total".

"En cuanto no sepan qué es, que busquen ayuda"

En una entrevista posterior con ELLE, Sanz habla de la importancia de dar visibilidad a la salud mental. "En mi profesión había mucha gente que se retiraba, que lo pasaba muy mal, pero nadie sabía por qué era. Simplemente, te habías vuelto loco y ya está", dice.

"Yo siempre he sido muy optimista", reconoce. "Siempre me levanto con ganas de vivir el día que me toca, pero cuando sentí la primera vez esa ausencia de emociones, me di cuenta de que algo pasaba. Entonces, hay que invitar a la gente a que no deje pasar las señales. En cuanto no sepan qué es, que busquen ayuda".

"He aprendido a decir no"

En 2025, dio una entrevista a Billboard donde contó qué ha aprendido sobre la ansiedad y si tiene mecanismos para combatirla: "He aprendido a decir no. Siempre tiendes a ser la persona que eras, intentas ser agradable con la gente. Pero también sé poner un límite, y no permito que las aguas lleguen a la cocina".