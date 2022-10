Álex García: presentador con 13 años, más de una década con Verónica Echegui y la polémica con los pasaportes Covid

Álex García lleva más de media vida delante de las cámaras. El intérprete canario de 40 años —nació el 14 de noviembre de 1981— debutó como actor en la serie Compañeros en 2001, cuando tenía 20 años Fue Serpa, el mejor amigo de Max (Fernando Cuesta) en las temporadas 8 y 9.

Alex García fue Serpa en 'Compañeros'. // Antena 3

Cuando fichó por la serie de Antena 3, Álex García ya contaba con una larga experiencia en televisión. Con 13 años su naturalidad lo llevo a convertirse en presentador de Canal 7 de Canarias.

"Me hicieron una entrevista en un programa para televisión, y tenía tanto desparpajo y me vine tan arriba, que el director, cuando me vio, dijo: 'Ese chico tiene que trabajar con nosotros'. Me entrevistaron y, al día siguiente, me dieron un micrófono, una cámara y salí a hacer un programa. ¡Y funcionó! (ríe). Viajé mucho. Por las islas, Malí, Cuba... Fue una experiencia brutal. Empecé con los carnavales y luego mi trabajo se basaba en lo que a mí me apetecía hacer en el lugar que fuera", contó en una entrevista con El Periódico Mediterráneo sobre esos primeros pasos, que no descarta seguir en un futuro. "Me gusta contar historias delante de la cámara, y si aparece un programa interesante que me invite a contar algo interesante, no me cierro".

Después de ese programa y después de esa serie, llegaron decenas de proyectos que lo llevaron hasta la nominación al Goya a Mejor actor revelación en 2016 por la película La novia de Paula Ortiz. No ganó el premio pero, según dijo, la nominación compensó el esfuerzo y el sacrificio hecho durante el rodaje.

La película en la que conoció a Verónica Echegui

Álex García empezó en televisión —primero como presentador y luego como protagonista de series— y después dio el salto a la gran pantalla. En su segunda película, Seis puntos sobre Emma, de 2010, conoció a su pareja. Cuatro años más tarde grabaron juntos Kamikaze (2014) y en 2016 fueron para protagonistas de No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.

Verónica Echegui y Álex García forman una de las parejas más sólidas del séptimo arte español. Llevan 12 años de discreta relación, que sufrió un pequeño contratiempo en 2015 cuando se publicaron unas sospechosas fotos de Álex García y Manuela Vellés. La crisis, si es que llegó a haberla, duró poco, porque unos meses después acudieron juntos a la gala de los Goya de 2016 poniendo fin a los rumores.

Alex García y Verónica Echegui en los Goya 2016. // Gtresonline

Fue en otra gala de los Goya, en la de 2022, cuando Verónica Echegui quiso hacer público su amor por Álex García. La actriz, que ganó el premio a Mejor corto por Tótem Loba.

"Álex, que lo coproduce, ha estado conmigo desde el principio. Siempre está. ¡Cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! Te amo", le dijo Echegui, quien ya en 2019 le declaró su amor con un mensaje muy personal en Instagram.

"Recuerdo cuando creía que no era capaz de amar a nadie... hace tanto tiempo ya, que ahora siento que aquella era otra persona", escribió en su mensaje. "Y ahora, no sólo he descubierto el verdadero significado del Amor, si no que lo siento correr por todas las células de mi ser cada día, a tu ladito gitano. Gracias a todo lo que he Aprendido Contigo y a través de ti. GRACIAS mi Amor".

Una vida en la sierra de Madrid

La pareja no se deja ver demasiado y, en cierto modo, tiene que ver con que viven lejos de las cámaras. Álex González ha encontrado el equilibro en la sierra de Madrid.

"Estar en la naturaleza me ayuda muchísimo y medito cada día para mantener el cuerpo limpio de todo el ruido que le metemos. Si logras eso, el resto viene solo. Ayuda mucho estar tranquilo rodeado de árboles", contó en una entrevista en El Mundo, donde reveló también qué sitios le gustan especialmente.

Si se tiene que perder elige "Hoyo de Manzanares, el Parque Atenas y Chamberí". "En la Dehesa de la Villa tengo muy buenos recuerdos, sobre todo en los colegios mayores", añadió el actor.

De cómo es su vida en la sierra ha hablado su chica, Verónica Echegui, a la que llama jefa: hay perros, gallinas y ocas en libertad. Si fuera por ella montaría un Neverland para animales, con su parque de atracciones y todo.

Álex García y la polémica con el pasaporte Covid

La vida de la pareja se ensombreció el pasado febrero cuando, tras la gala de los Goya, se vio envuelta en una supuesta trama de certificados Covid falsos. Sus nombres aparecieron en una lista de nombres vinculados a una red que se dedicaba a falsificar pasaportes Covid y PCR. Al parecer, la pareja habría comprado uno de estos pasaportes de mentira para poder viajar hasta Valencia a ceremonia del cine español.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Verónica Echegui y Álex García? La pregunta que te harás tras su discurso en los Goya // Gtresonline

Ninguno se pronunció sobre su posible implicación y los dos siguieron sus compromisos con normalidad. Dos meses, en abril, reaparecieron juntos en el Festival Internacional de Series de Cannes donde presentaron la serie El inmortal.