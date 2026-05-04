¿Qué cantantes podrían ir a la Gala MET de este año?

La Gala MET 2026 promete grandes looks gracias a la creatividad a la que invita su dress code, Fashion is Art.

Como cada año, el Museo Metropolitano de Arte se llenará de todos los famosos invitados por Anna Wintour, quienes lucirán sus mejores outfits en la noche especial del 4 de mayo, aunque con la mayoría de ellos su asistencia no se conocerá a ciencia cierta hasta esa misma velada.

Sin embargo, ya se pueden prever algunas asistencias, al igual que otras ausencias. Previsiblemente este año no asistirá Rosalía, que se encuentra en pleno LUX TOUR en Europa.

No obstante, recopilamos los nombres de los artistas que podrían asistir este 2026 a la Gala MET, según sus agendas, su historial y los rumores de medios especializados.

Beyoncé

Después de 10 años sin asistir, Beyoncé vuelve a la gala MET por todo lo alto. La estrella de la música es una de las co-anfitrionas del gran evento de moda este año, y forma parte del grupo organizador de la gala junto a la acriz Nicole Kidman y la deportista Venus Williams, además de con la propia Anna Wintour.

Desde 2016 no se podía ver a la artista en esta gran cita de celebrities, pero en regreso se convertirá en una de las caras principales de la alfombras.

Beyoncé en la Gala MET de 2016 | GETTY

Madonna

Los artistas también aprovechan la gala MET en plena promoción de algún proyecto, y es por ello por lo que se intuye que Madonna asistirá este 4 de mayo al evento. Y es que están siendo meses claves en la trayectoria de la Reina del Pop: la cantante vuelve por todo lo alto a la música con su álbum Confessions II, y ya se pueden escuchar algunas de sus canciones, como su colaboración con Sabrina Carpenter. Para la esperada continuación de su mítico disco Confessions on a Dance Floor hay que esperar a su estreno el 3 de julio.

Madonna en la Gala Met de 2025 | GETTY

Bad Bunny

La agenda de Bad Bunny su espectacular año hasta el momento apunta a que el puertorriqueño se dejará ver en el evento de Anna Wintour. Pese a que el artista este año continúa su Debí Tirar Más Fotos World Tour, tiene un parón de semanas hasta que aterrice en Europa, concretamente con sus 12 conciertos en España a finales de mayo.

Este 4 mayo de mayo el artista podría asistir perfectamente a la Gala MET, pues no tiene a la vista otro compromiso público. Y seguro que arrasa, como lo hizo la edición pasada.

Bad Bunny en la Gala Met 2025 | GETTY

Miley Cyrus

¿Habrá invitado Anna Wintour a Miley Cyrus a la Gala MET este 2026? Lo cierto es que algunos medios especializados han publicado su nombre como posible celebrity presente en el evento, pues en 2025 fue de las más aplaudidas.

Sin embargo, lo cierto es que Miley Cyrus está celebrando este año el 20º aniversario de Hannah Montana, y qué mejor manera de homenajear el personaje de ficción que le dio la fama que con algún tipo de recreación en su outfit del estilo de aquella ídolo adolescente.

Miley Cyrus en la Gala MET 2025 | GETTY

Sabrina Carpenter

Si hay una artista que esté disfrutando de ser famosa es Sabrina Carpenter, y qué mejor evento para abrazar la fama que la Gala MET. Y es que este año la artista no necesita recibir invitación para asistir al evento, puesto que forma parte del comité organizador de la edición de este año.

Lo cierto es que este 2026 está siendo uno de sus mejores años, y prueba de ello es su actuación como cabeza de cartel en la última edición de Coachella. En su agenda está marcado el 4 de mayo por trabajo, así que tendremos a la intérprete de Please, please, please con un outfit de lo más artístico.

Sabrina Carpenter en la Gala MET 2026 | GETTY

Lady Gaga

El diablo viste de Prada es un símil cinematográfico de la redacción de revistas de moda como Vogue, por lo que el Museo Metropolitano el 4 de mayo es el escenario perfecto para hacer promoción de la secuela de la película. Y una de las protagonistas de este universo es Lady Gaga, quien aparece tanto en el filme como pone voz a tres canciones exclusivas de la producción.

Por ello, todos esperan a que Lady Gaga haga historia y borde el Fashion is Art con su estilo único, después de 7 años sin asistir al evento de moda.

Lady Gaga en la Gala MET 2019 | GETTY

Doja Cat

Al igual que Sabrina Carpenter, Doja Cat asistirá a la gala MET el 4 de mayo por formar parte del comité organizador de esta edición. Los últimos años hemos visto a la cantante cumpliendo cada dress code del evento de moda, y esta vez forma parte de él de manera muy estrecha, por lo que su outfit con Fashion is Art probablemente sea de los más destacados.

Doja Cat en la Gala Met 2025 | GETTY

Cardi B

Si alguien aporta espectáculo a la Gala MET es Cardi B, por lo que muchos medios especializados apuestan por su asistencia a la cita de moda este 2026. Desde 2018 la rapera se ha ido superando año tras año, y su este año el código de vestimenta es Fashion is Art, su look podría convertirse en una verdadera obra de arte el 4 de mayo.

Cardi B en la MET Gala | Getty

Sam Smith

San Smith forma parte del comité anfitrión de la Gala MET 2026, y los miembros del comité prácticamente siempre asisten, salvo imprevistos. El artista derrochará glamour en la alfombra de la cita de este 4 de mayo, como cada vez que asiste al evento.

Christian Cowan y Sam Smith en la Gala Met 2025 | GETTY

Lisa

Otra de las artistas que forma parte del comité organizador de la Gala MET 2026 es Lisa, una de las integrantes de Blackpink. Y si algo caracteriza a la artista es su gran estilo, que veremos trasladado al evento de moda un año más.

Lisa en la gala MET 2025 | GETTY

¿Y Shakira?

Shakira es uno de los perfiles más esperados todos los años en la gala MET, pero su asistencia genera muchas dudas. La colombiana continúa con su Las Mujeres Ya no Lloran Wolrd Tour, pero hay un concierto clave al otro lado del continente que quizás le haría decidir no ir al Museo Metropolitano de Nueva York.

Se trata del gran show multitudinario que dio en Copacabana el 2 de mayo. La artista tiene apenas dos días para trasladarse a la ciudad estadounidense desde Brasil, y lucir así el outfit que nos tendría preparado este año. ¿Dará la sorpresa y aparecerá en la alfombra?