Le guste o no, Álvaro Morata es un futbolista influencer . Al fin y al cabo ha sido pareja de María Pombo y está casado con la mediática Alicea Campello , hija de un multimillonario empresario italiano. Además, el jugador de la Juventus F. C y convocado de la Selección Española es uno de esos pocos deportistas que han hablado abiertamente de la depresión.

La historia de amor del futbolista Álvaro Morata y su mujer, la influencer AlicE Campello, podría decirse que empezó como un flechazo online. Fue la propia Campello quien lo contó en una entrevista publicada en 2020

“Él vio una foto mía y preguntó a muchas personas si me conocían, para que nos presentaran, pero no teníamos amigos en común. Así que me escribió por Instagram. Le respondí mucho tiempo después y, por fin, nos vimos”, reveló la instagramer, quien también sintió algo cuando vio por primera vez al ahora jugador de la Juventus F. C y convocado de la Selección Española.

“Me impresionó, porque supe inmediatamente que era muy serio. Por ejemplo, dos semanas después de nuestro primer encuentro, condujo ocho horas para conocer a mi familia y regresó muy tarde a Turín, aunque al día siguiente tenía que entrenarse”, añadió en la entrevista revelando que el futbolista tuvo con ella “miles de gestos más así”.

Ocho meses después de aquel encuentro le pidió matrimonio, aunque tardaron en casarse. Se dieron el sí, quiero el 17 de junio de 2017 en Venecia, de donde es Campello.

Un suegro millonario

El padre de Alice Campello no vio la relación demasiado clara al principio. Los inicios de su relación no fueron fáciles, como relató la propia Alice en una entrevista en la revista italiana Chi.

Al empresario transalpino Andrea Campello, ahora suegro de Morata, no le parecía buena idea que su hija iniciase una relación con un futbolista.

"Como estaba en otra ciudad, [a mi padre] le asustaba todo y cuando me vio en todos los periódicos, en todas las revistas y en todo... Se asustó un poquito y me dijo: 'Ali, ten cuidado porque te estás metiendo en una cosa muy grande, imagínate si no sale bien. Estaba, como todos los padres, preocupado", reveló la joven en 2019 en una presentación de relojes de la firma Button Watch.

Cuando se conocieron Alice tenía 20 años y Álvaro, 23. Ahora Álvaro Morata tiene 28 años y Alice Campello, 26.

Eso fue al principio. Según contó en la misma entrevista, la familia Campello se enamoró de Morata: "Ahora, de hecho, hablan más con él que conmigo, en el sentido de que están superbién juntos".

El suegro de Morata, una red de concesionarios que distribuye en exclusiva modelos de Fiat y Jeep en el norte de Italia.

Los tres hijos de Álvaro Morata y Alicia Campello

Álvaro Morata y Alicia Campello se convirtieron en padres por primera vez por partida doble el 29 de julio de 2018. Dieron la bienvenida a Alessandro y Leonardo, que este verano cumplen tres años.

El tercer hijo de la pareja, Edoardo, nació curiosamente otro 29. Fue en septiembre de 2020 y la pareja lo hizo público con estas bonitas instantáneas.

Lucha contra la depresión

El primer embarazo de Alice Campello no fue fácil. Su marido, Álvaro Morata, estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su carera y ella no pudo ser el apoyo que quería.

''Cuando él jugó en el Chelsea estaba en Inglaterra y lo pasó muy mal. Me daba mucha pena porque volvía a casa y yo estaba también mal con el embarazo, a veces lo pienso y digo: 'No he podido darte todo lo que podía darte'. Creo que él lo ha pasado dos veces mal porque tenía una lesión en la espalda y tenía que dormir en el hospital conmigo. Fue muy duro para los dos porque estábamos solos, sin padre ni madre, solo los dos y eso nos ha unido muchísimo'', contó Alice en 2019.

Un año antes, el futbolista, contó que en esa época se tuvo que enfrentar a un duro bache personal.

"Tenía un bloqueo en la cabeza y no quería hablar con nadie. No quería escuchar a nadie. Sólo quería quedarme en casa. Probablemente no fue depresión, pero sí algo similar. En el fútbol todo es cuestión de la cabeza y en el último año sufrí en este aspecto, porque vine al Chelsea con muchas expectativas, con mucha presión", contó en una entrevista con The Mirror.

Morata reconoce ahora que acude de manera regular psicólogo para sentirse mejor mentalmente. "Pero no se trata de si voy a caer [mentalmente] o no de nuevo. Se trata de ver a una persona y compartir tu punto de vista con alguien que es imparcial, que va a ser honesto contigo. No puedes limpiar tu mente como si te limpiaras los dientes. Debes sacarte las cosas de la cabeza. Creo que hablar con alguien, y alguien que pueda entenderte, es importante", aseguró recientemente en El Mundo.

Exnovio de María Pombo y Carla Barber

Antes de Alice Campello, otra influencer ocupó el corazón de Morata: María Pombo

El futbolista y la aún desconocida María Pombo empezaron su relación en 2014, poco después de que Morata rompiese con Carla Barber, Miss España 2015, especialista en Medicina Estética y actual pareja de Diego Matamoros. Pombo tenía 19 años y Morata, 21.

Fue una relación muy 2.0. María Pombo, como no podía ser de otra manera, se dedicó a mostrar en redes la relación y los viajes que hizo con su entonces pareja, quien sin quererlo la lanzó al estrellato. Morata jugaba en ese momento en el Real Madrid y a las fotos de María Pombo no paraban de lloverle los likes.

Fue una relación muy intensa en redes, pero muy breve en tiempo. En 2015 terminaron su noviazgo y borraron su rastro en redes. Ahí entro en escena Alice Campello.