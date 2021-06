Ferran Torres: su edad, su familia y otras pasiones

Ferran Torres empezó su carrera como extremo en el Valencia y ahora acaba de terminar su primera temporada en el Manchester City. Ha jugado 11 partidos con España, en ocho de ellos ha salido como titular y se perfila como una de las principales figuras del ataque de España.

De dónde es y cuántos años tiene

Ferran Torres nació el 29 de febrero del año 2000 en la localidad de Foios, en Valencia. Tiene 21 años y con solo seis se incorporó a la cantera del Valencia C.F. Desde pequeño demostró sus habilidades con el balón.

En la temporada 19-20, tras no llegar a un acuerdo para su renovación, se marchó traspasado por 25 millones de euros al Manchester City que dirigía Pep Guardiola.

Un chico familiar

Si damos un repaso por las redes sociales de Ferran Torres, encontramos varias instantáneas con su familia.

Su hermana Arantxa, su padre y su madre son imprescindibles en su día a día y no duda en deshacerse en halagos cuando la ocasión lo merece. "Desde pequeña me has dado tu cuidado y protección como solo lo sabe hacer una buena hermana", escribió en una felicitaciones de cumpleaños para su hermana.

Amante de los barcos, los videojuegos y los animales

Vacaciones de verano en gigantescos yates, paseos por el campo con amigos y sus dos perros, tardes frente al ordenador jugando al WarZone, etc. Ferran Torres tienen las mismas inquietudes y pasiones que cualquier joven de su edad.

Una expareja que ahora está con Unai Núñez

Fue a través de los stories de Instagram como se supo que Cintia Roldán, una joven que había sido pareja de Torres durante sus etapa en el Valencia, había comenzado a salir con el también futbolista Unai Núñez, que también forma parte de la selección española.