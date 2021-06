El mensaje de Álvaro Morata a la afición: "Qué digan lo que quieran"

A pesar de haber marcado el único gol que España ha conseguido en lo que va de competición, Álvaro Morata se ha convertido en el centro de todas las críticas después de sus polémicas declaraciones al finalizar el partido de la eselección española contra Polonia.

En una entrevista para la televisión en la que se le preguntó por la decepción de la afición ante el fracaso del equipo en la Eurocopa 2020, Álvaro Morata no se mostró interesado en estas opiniones: "Si tengo que estar preocupado por lo que digan, ¡imagínate! Que digan lo que quieran, estamos en un país en el que opinar es libre y gratis".

Las palabras de Álvaro Morata no gustaron y las críticas llovieron en las redes sociales donde se acusó al futbolista de no saber encajar las críticas.

Sobre su reencuentro con el gol, Álvaro Morata tampoco se mostró muy contento y declaró: "Me da igual o no marcar, quiero ganar y no hemos ganado hoy, pero cuando hay momentos difíciles, hay que salir para adelante". El gol se lo dedicó a Luis Enrique para el que tuvo palabras de agradecimiento: "Agradezco la confianza que me da a mí y a todos los compañeros. Cuando hay momentos difíciles hay que apretar y seguir adelante".

El futbolista insistió en que España seguiría luchando por seguir adelante en la competición. Su próximo encuentro, definitivo para que la selección siga viva en la Eurocopa 2020, es el miércoles 30 de junio contra Eslovaquia.