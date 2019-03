Amaia divide Twitter dando su opinión sobre ‘La Venda’ para Eurovisión

Amaia ha vuelto a pecar de sincera y a generar polémica. La ganadora de OT 2017 y exrepresentante de España en Eurovisión, junto a Alfred, ha dado su opinión sobre La Venda, la canción que representará a España en el Festival de la Canción de este año y que interpreta Miki Núñez.

Desde su salida de la Academia, Amaia ha sido el centro de atención de todos los medios de comunicación. España siguió la historia de amor entre Amaia y Alfred, de hecho, cuando se anunció su ruptura, fue una sorpresa para todos sus seguidores.

Amaia y Alfred en su actuación en Eurovisión 2018 / Redes sociales

La cantante siempre se ha mostrado natural y auténtica, y aunque últimamente intente mantenerse alejada del foco mediático, ha dado su opinión, como representante de España en Eurovisión 2018 junto a Alfred, sobre La Venda, la canción que se presenta este año.

"No me gusta mucho su canción, pero le deseo toda la suerte del mundo", confesaba la navarra en una entrevista para El Mundo. Aunque ha matizado que es solo su opinión, que no tiene nada en contra de Miki. Además, le ha dado algún que otro consejo para el festival: "Que no se agobie, porque, al final no es tan importante. Yo lo recuerdo como que me parecía algo súper importante y no es así".

Amaia sigue sin dar pistas sobre su esperado álbum, aunque ha asegurado que "llegará más pronto de lo que os imagináis".

Además, continuando en su línea sincera y sin pelos en la lengua, ha respondido a la pregunta sobre el motivo por el que no fue a la gala de selección para Eurovisión 2019, con una contestación contundente: "Después de lo mal que quedamos el año pasado siento que no soy nadie para ceder el testigo a Miki en Eurovisión".

Lo que está claro es que la cantante, con su sinceridad y naturalidad tiene conquistada España, y sus fans la apoyan a pesar de las polémicas que se crean a su alrededor.